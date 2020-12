Taylor Swift – it’s time to go: testo, traduzione e significato

Nella versione fisica del disco evermore è contenuta la canzone di Taylor Swift it’s time to go, una delle due che i fan potranno ascoltare solo se acquisteranno il cd del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020.

it’s time to go è possibile parli di due situazioni molto dolorose della vita di Taylor nella quale ha capito che era il momento di andarsene e lasciarsele alle spalle. La prima è l’amicizia con Karlie Kloss, che per anni ha considerato come una sorella, ma che poi pare abbia scoperto che di nascosto dicesse cose su Taylor al nemico mortale Scooter Braun (che è il suo manager), alimentando la loro faida.

La seconda è la fine del suo rapporto lavorativo con Scott Borchetta e la Big Machine Records; nella seconda strofa di it’s time to go Taylor spiga di come lei gli ha dato tutto e lui non ha voluto darle nulla in cambio, ovvero la proprietà dei suoi master.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Compra QUI evermore!





Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Testo della canzone di Taylor Swift ​it’s time to go:

[Verse 1] When your dinner is cold and the chatter gets oldYou ask for the tabOr that moment again, he’s insisting that friendsLook at each other like that [Verse 2] When the words of a sister come back in whispersThat prove she was not in fact what she seemedNot a twin from your dreamsShe’s a crook who was caught [Chorus] That old familiar body acheThe snaps from the same little breaks in your soulYou know when it’s time to go [Verse 3] Twenty years at your jobThen the son of the boss gets the spot that was yoursOr trying to stay for the kidsWhen keeping it how it is will only break their hearts worse [Chorus] That old familiar body acheThe snaps from the same little breaks in your soulYou know when it’s time to go [Post-Chorus] Sometimes giving up is the strong thingSometimes to run is the brave thingSometimes walking out is the one thingThat will find you the right thingx2 [Verse 4] Fifteen years, fifteen million tearsBegging ’til my knees bledI gave it my all, he gave me nothing at allThen wondered why I left [Verse 5] Now he sits on his throne in his palace of bonesPraying to his greedHe’s got my past frozen behind glassBut I’ve got me [Chorus] That old familiar body acheThe snaps from the same little breaks in my soulI know when it’s time to go [Post-Chorus] Sometimes giving up is the strong thingSometimes to run is the brave thingSometimes walking out is the one thingThat will find you the right thingx2

Traduzione della canzone di Taylor Swift it’s time to go:

[Verse 1] quando la cena è fredda e le chiacchiere cominciano a stufarechiedi il contoo di nuovo quel momento, in cui lui insisteva che gli amicisi guardano in quel modo [Verse 2] quando le parole di una sorella ti tornano indietro sotto forma di sospiriche provano che lei non chi credevi che fossenon la gemella dei tuoi sogniè una truffatrice che è stata beccata [Chorus] quel vecchio corpo familiare fa malele stesse fratture nelle ferite della tua animasai quando è ora di andare [Verse 3] Hai lavorato li per 23 annipoi il figlio del capo si prende il posto che doveva essere tuoo provi a prestare per i bambiniquando tenere le cose come sono non fa altro che ferirli di più [Chorus] quel vecchio corpo familiare fa malele stesse fratture nelle ferite della tua animasai quando è ora di andare [Post-Chorus] A volte rinunciare è la cosa più forte da fareA volte scappare è la cosa più coraggiosa da fareA volte andarsene è l’unica cosache trovi essere quella giustax2 [Verse 4] Quindici anni, quindici milioni di lacrimepregando finchè le mie ginocchia sanguinanoho dato tutto, lui non mi ha dato nullasi è solo chiesto perché me ne sono andata [Verse 5] Ora è seduto sul suo trono nel palazzo di ossapregando sulla aviditàha il mio passato congelato sotto un bicchierema io ho me stessa [Chorus] quel vecchio corpo familiare fa malele stesse fratture nelle ferite della tua animasai quando è ora di andare [Post-Chorus] A volte rinunciare è la cosa più forte da fareA volte scappare è la cosa più coraggiosa da fareA volte andarsene è l’unica cosache trovi essere quella giustax2 [Outro] che trovi essere quella giustae lo sai nella tua anima x2quando è ora di andarelo sai, lo sai, lo saiquando è ora di andaree quindi te ne vaiquindi vasolo te ne vai