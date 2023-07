Taylor Swift – The Eras Tour: Come comprare i biglietti per il concerto a Milano

La Great War per i biglietti di Taylor Swift sta per iniziare! Da oggi, 5 Luglio, hanno cominciato ad arrivare le mail con la conferma per la possibilità di partecipare alla pre-vendita dei biglietti delle due date dell’Eras Tour di Taylor Swift a Milano San Siro che si terranno a Luglio 2024.

La dinamica per prendere i biglietti sarà un po’ complessa, quindi capiamo bene cosa si potrà fare.

Taylor Swift concerto – codici di accesso:

La prima cosa fondamentale per poter accedere alla prevendita dei biglietti di Taylor Swift è quella di aver ricevuto la mail di conferma da Ticketone che dice:

Sei stato selezionato per partecipare alla vendita dei biglietti per i concerti del Taylor Swift | The Eras Tour che si terranno a Milano, Stadio San Siro nelle seguenti date: 13 luglio 2024

14 luglio 2024 (Nuova Data Aggiunta!)

Prima dell’apertura della vendita riceverai del 13 Luglio alle 12 riceverai:

una e-mail con il link per l’acquisto

un codice univoco e non trasferibile per accedere alla vendita

Attenzione, però! La ricezione del link e del codice, ti permetteranno solo di accedere alla vendita ma non garantiscono l’acquisto dei biglietti. La disponibilità dei biglietti è limitata e la vendita avverrà in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento delle disponibilità. Questa sarà la vera e propria guerra!

COME ACCEDERE ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI

Accedi sin da ora al tuo Account TicketOne associato a questa e-mail e assicurati di aggiornarlo ed autenticarlo con tutti i dati personali richiesti, compreso il codice fiscale per gli utenti italiani e numero di cellulare da verificare tramite OTP (one-time password tramite SMS), se non lo hai già fatto. Riceverai un’e-mail il giorno prima della vendita dei biglietti, che inizierà il 13 luglio alle ore 12:00. L’e-mail conterrà il link da dove sarà possibile accedere alla vendita dei biglietti ed il tuo codice di accesso univoco. Quando la vendita dei biglietti sarà aperta il 13 luglio alle ore 12:00, dovrai: Cliccare sul link di acquisto che ti avremo inviato via e-mail. A causa della elevata domanda, potrebbe verificarsi un tempo di attesa più lungo del solito per accedere alla pagina di acquisto. Non aggiornare la pagina durante questo periodo. Inserire il tuo Codice di accesso univoco nell’apposito campo. Nel caso dovessi ricevere un messaggio di errore ti ricordiamo di verificare di aver inserito correttamente il tuo codice così come riportato nell’e-mail che ti invieremo. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti per ciascun codice. Ti ricordiamo di rimanere all’interno della stessa finestra del browser, mentre procedi con l’acquisto l’apertura di più finestre o schede può causare errori. Per velocizzare il completamento dell’ordine, ti suggeriamo di tenere a portata di mano i dati per il pagamento.

Le nuove date dell’Eras Tour di Taylor Swift:

Taylor Swift ha annunciato oggi ulteriori date per il suo Taylor Swift | The Eras Tour. Il tour europeo inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra. All’interno del tour ci saranno anche due attesissime date italiane previste per il 13 e 14 Luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

Taylor ha anche annunciato che l’opening act per le date europee saranno i Paramore.