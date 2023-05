Taylor Lautner su Speak now (TV): “Mi sento al sicuro. Prego per John (Mayer)”

Speak Now (Taylor’s Version) sta rompendo l’internet ancora prima di uscire ed ora Taylor Lautner è appena entrato nella chat. L’attore di Twilight ha commentato la re-release del disco dicendo di non essere per nulla preoccupato per le nuove canzoni, ma che sta pregando un altro famoso ex di Taylor Swift.

Taylor Lautner parla di Speak Now (Taylor’s Version):

Taylor Lautner sta facendo diverse interviste in questo periodo per promuovere il suo nuovo podcast che conduce con la moglie, anche lei chiamata Taylor Lautner (non stiamo scherzando), ma ovviamente non potevano mancare le domande sulla sua famosa ex.

Taylor Swift, infatti, si sta preparando a pubblicare la sua versione di Speak Now, album in cui è contenuta anche Back To December, canzone in cui la cantante chiede scusa ad un suo ex per come lo ha trattato. Immagino avrete indovinato, quell’ex è il licantropo di Twilight, come lui stesso ha confermato in passato.

Nei dischi Taylor’s Version la cantante sta anche inserendo brani che vengono dal suo archivio, ovvero canzoni che ha scritto in quel periodo, ma non sono mai state pubblicate; questo significa che potrebbero apparire altri brani dedicati ai suoi famosi ex, come è successo per Joe Jonas (Mr Perfectly Fine) e Jake Gyllenhall (I bet you think about me e All Too Well 10 Minutes version).

“Penso sia un grande disco. Si, mi sento al sicuro. Prego per John” ha dichiarato Lautner.

Il John a cui si riferisce è ovviamente il cantautore John Mayer con il quale Taylor Swift ha avuto una burrascosa relazione ed al quale ha dedicato l’intensa Dear John (contenuta in Speak Now), che sicuramente non è una canzone positiva. Recentemente ha anche pubblicato Would’ve, Could’ve, Should’ve, brano contenuto in Midnights (3 am edition), in cui una Taylor adulta pare riflettere sui traumi che le ha lasciato quella relazione.

Ecco l’intervista completa di Taylor Lautner:

Taylor al quadrato:

La relazione tra Taylor Swift e Taylor Lautner risale al 2009 ed è iniziata dopo che i due si sono incontrati sul set del film Appuntamento con l’amore, dove interpretavano due fidanzatini del liceo. I due Taylor hanno iniziato a frequentarsi in estate e poi, come ci dice lei nella canzone, si sono lasciati a Dicembre; la cantante ha confessato di essersi pentita di non aver trattato l’attore con il rispetto e l’amore che lui le ha sempre dimostrato e gli ha chiesto scusa pubblicamente in musica.

Nei pochi mesi della loro relazione Tay Tay ha “parlato” di lui nel suo monologo musicale al Saturday Night Live (lo stesso i cui aveva criticato Joe Jonas) e l’attore era con lei sul palco la celeberrima sera in cui Kayne ha interrotto il suo discorso di accettazione agli MTV VMA’s 2009.

Speak Now (Taylor’s Version):

Speak Now è il terzo disco di Taylor Swift nel quale racconta di amore finiti, speranze spezzate, grandi rimarsi, voglia di vendetta, ma anche la paura di crescere ed emozionanti nuovi inizi. E’ stato il primo disco della sua carriera scritto completamente solo da lei, dopo le accuse di alcuni critici che insinuavano che il suo successo fosse solo merito di altri. Nel libretto Taylor spiegava che vedeva questo disco come una “lettera aperta” per coloro che ama, coloro che le hanno fatto del male e coloro a cui lei ha fatto del male.

E’ uno dei dischi più amati dai fan, a cui lei ha anche dedicato il brano Long Live; nel disco ci sono anche canzoni che si pensa siano dedicate a Joe Jonas, Taylor Lautner, Kanye West, Camilla Belle e, ovviamente, John Mayer.

Speak Now (Taylor’s Version) arriverà il 7 Luglio 2023.