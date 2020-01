Selena Gomez: streaming e tutti i testi e le traduzioni di Rare

Dopo tanta attesa, Selena Gomez ha finalmente il suo sesto studio album. SG2 il cui nome ufficiale è Rare, è giunto a noi e ai suoi fan che ormai non stavano più nella pelle.

Anche la cantante si è detta più volte emozionata di mostrare al mondo il suo ultimo gioiellino.Rare contiene 13 tracce nella versione standard, mentre sarà rilasciata una versione deluxe che dovrebbe contenere alcuni singoli di qualche anno fa come Fetish e Bad Liar. Dall’album in questione sono già stati estratti due singoli: Lose You To Love Me e Look At Her Now.

Qui per ascoltare in streaming l’album di Selena Gomez, Rare

Ecco la tracklist completa di testi e traduzioni di Selena Gomez

1. Rare

2. Dance Again

3. Look at her now

4. Lose You To Love Me

5. Ring

6. Vulnerable

7. People You Know

8. Let Me Get Me

9. Crowded Room ft. 6LACK

10. Kinda Crazy

11. FUN

12. Cut You Off

13. A Sweeter Place ft. Kid Cudi

Dopo 5 anni dal rilascio del suo ultimo album, Revival, Selena torna con un nuovo lavoro che a detta della stessa cantante è molto personale e sincero.