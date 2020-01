Shade è tornato con quella che è forse la canzone più personale della sua carriera: Allora Ciao. Il rapper ha pubblicato oggi, venerdì 10 gennaio, un nuovo singolo destinato a diventare un’altra hit.

Significato di Allora Ciao:

Allora Ciao presenta uno Shade 2.0 che parla di un amore finito come mai aveva fatto prima. In un modo più intimo e personale, senza featuring, e con un ritornello catchy accompagnato da strofe molto più mature, il brano non si fa mancare nel finale uno dei suoi “extrabeat”, sfoggio di tecnica, tipico del rapper.

“Questo singolo è per me una prova di maturità, ho scelto di cantarlo da solo, senza featuring, in quanto molto intimo e personale” racconta Shade “è sicuramente molto diverso dagli altri, ma non sono un tipo che ama la confort zone”.

Ascolta qui la canzone:

Allora Ciao è stato annunciato da un ironico freestyle ispirato al film cult Ritorno al futuro che è subito entrato in tendenza su YouTube. Proprio come nella simpatica clip dove lo Shade più vicino al freestyle si scontra con quello più pop, in questo singolo emergono le capacità dell’hit maker di esprimersi verso un sound di stampo pop pur mantenendo le evidenti abilità da rapper che lo caratterizzano.

Shade arriva a questo singolo dopo La hit dell’estate che ha raggiunto il Doppio Platino per le vendite, e dopo i suoi successi Irraggiungibile, Bene ma non benissimo, Senza farlo apposta, e Amore a prima insta.

Testo di Allora Ciao di Shade:

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

Resto in piedi e non guardo

fisso il vuoto e non parlo

penso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di me

dirsi che va bene quando va tutto male

se fosse uno sport sarei il campione mondiale

Un secondo e riparto, sono un treno in ritardo

e so che non è facile cancellare un’immagine

come per quei ricordi che non vuoi ricordare

e noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male

Una come te, come me, come se

potessi veramente darti quello che vuoi

ti scriverei ma so che poi alla fine ti annoi

e tu muori di noia io muoio di noi

di noi

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti ciao allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

E giuro non ho pensato

a quello che c’è stato

pensavo al nostro futuro

come se ne avessimo uno

in fondo il nostro per sempre è durato meno di niente

e magari a te va bene così, sì

Una come te, come me, come se

potessi almeno chiederti stasera che fai

ma non ti scrivo tanto già so che dormirai

ritorna il karma ma tu non ritorni mai

mai

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti ciao, allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

Fino a perdere senso, perdere tempo

perdere il senso del tempo

ora che il vuoto che hai lasciato dentro

è anche peggio di quello lasciato nel letto

ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno

sai che arriverò in tempo zero

se chiedi la luna la stacco dal cielo ma non c’è più tempo

zero

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti ciao, allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore