Federico Rossi e Paola Di Benedetto: perché si sono lasciati

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati. Lo ha confermato la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 mediante un messaggio condiviso questa mattina nelle sue Stories su Instagram in cui chiarisce tutto:

Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine.

Non c’è stata, dunque, nessuna causa scatenante alla base di questa decisione se non quella di un sentimento finito. Paola ha ringraziato anche tutti i fan della coppia promettendo che lui e Federico continueranno ad avere un buon rapporto e a trattarsi con rispetto. A dimostrazione di ciò, la ragazza ha firmato le sue parole a nome di entrambi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, cos’è successo nelle ultime settimane

Nell’ultimo periodo chi segue la coppia ha inevitabilmente notato un certo distacco tra la modella e il cantante di Pesche. I due ragazzi che fino a poco tempo prima apparivano molto affiatati hanno smesso di punto in bianco di mostrarsi insieme. A far scatenare il gossip sono stati, poi, una serie d’indizi che hanno sollevato la teoria di una profonda crisi tra i due.







Paola, in particolare, ha postato pochi giorni fa una foto insieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele con la seguente didascalia: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà” che hanno immediatamente suggerito ai suoi follower che la sua storia con Federico Rossi fosse giunta al capolinea.

Fino a questo momento, però, i due ragazzi non avevano confermato né tantomeno smentito le voci che si sono rincorse sulla loro presunta rottura. Dopo l’annuncio di oggi, tuttavia, non c’è più spazio per alcun dubbio.