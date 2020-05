Amici Speciali: Alberto Urso è il vincitore della seconda puntata

Venerdì 15 maggio ha preso il via Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo.

Gli artisti di Amici Speciali, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

Alberto Urso vince la seconda puntata

La prima partita della serata è vinta dal tenore che ci regala delle intense performance su Nessun Dorma tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini e The Show Must Go On dei Queen che gli permettono di esprimere tutta la sua potenza vocale. Ad avere la meglio nella seconda partita è il simpaticissimo Random che convince con un’ interpretazione molto originale e in chiave malinconica di È sempre bello di Coez. La terza partita è invece vinta da Gabriele Esposito che dimostra tutto il suo talento ed eleganza in una sensuale coreografia sulle note di Goodbye di Feder. A vincere il titolo di campione della serata è Alberto Urso.

Chi è il tenore di Amici Speciali

Alberto Urso nasce a Messina, studia e si diploma presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Suona il pianoforte, il sax e la batteria. Dopo aver vinto la 18esima edizione di Amici nel 2019 pubblica il suo primo album, Solo. Successivamente, è tutor di canto della squadra blu nella prima edizione di Amici Celebrities. Subito dopo, pubblica il suo secondo album, Il Sole ad Est (tra gli autori Ermal Meta e Kekko Silveste). Nel febbraio 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Il Sole ad Est e pubblica la riedizione dell’album che contiene anche il brano sanremese. A maggio dello stesso anno entra a far parte del cast di Amici Speciali.