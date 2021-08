Ermal Meta: video e testo di Stelle Cadenti con Tommaso Stanzani

Ecco il video di Stelle Cadenti. È entrato oggi in rotazione radiofonica il quarto singolo estratto dall’ultimo album di Ermal Meta, intitolato Tribù urbana.

Nel video troviamo come protagonista assoluto il nostro Tommaso Stanzani che dopo Amici continua a incantarci con il suo talento, dalla tecnica sempre più consolidata, e con il suo naturale carisma.

Il video di Stelle cadenti con Tommaso Stanzani

ERMAL META – TESTO STELLE CADENTI

Devo smettere di fumare

avrò smesso cento volte

e pure di guardarti, di guardarti così forte

tu dici che mi fa male, ma non ti frega niente

è la verità

Devo smettere di parlare che ho bevuto troppo

ma siamo tutti un po’ ubriachi di qualcosa o di qualcuno

ma si lasciamo stare che un regalo che nessuno vuole

è la verità

Dimmi che mi vuoi bene

anche se non ci credi

dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

dimmi che vuoi partire

prestami dei ricordi

dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Se potessimo iniziare le storie all’incontrario

così verso la fine potersi vivere l’inizio

con questo schifo di dolore, che tu dici non è niente e che passerà

Dimmi che mi vuoi bene

anche se non ci credi

dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

dimmi che vuoi partire

prestami dei ricordi

dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Ho voglia di cantare

ho voglia di fare tardi

se poi mi sento solo, svegliare tutti quanti

sentire te che ridi di me che parlo come fossi Dio,

ma sono solo io, solo io

Dimmi che mi vuoi bene, anche se non mi vedi

dimmi che mi vuoi bene finché sono ancora in piedi

e prima di partire, prenditi i miei ricordi

che io ti voglio bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Ma si lasciamo stare

arrivederci