Rovazzi ed Eros Ramazzotti insieme nel singolo estivo La mia felicità

La mia felicità è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti. Il brano è in uscita venerdì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/ Universal Music.

La coppia di artisti ha svelato a sorpresa l’inedita collaborazione tramite un’ IG story dal set del videoclip, lasciando trapelare i primi indizi.

Nelle sue storie Instagram Rovazzi ha inquadrato prima una piscina in cui sta girando con una camera Sony Venice. Nelle immagini sono state mostrate anche delle macchine sportive di lusso per poi far apparire l’artista con cui duetterà Fabio e che è appunto Eros Ramazzotti.

Il video di La mia felicità di Rovazzi con Eros Ramazzotti

Il cantante, regista e videomaker è dunque al lavoro anche sul videoclip che, probabilmente, chiuderà quell’esplosiva trilogia iniziata con il brano Faccio quello che voglio.

Come spiega All Music Italia, infatti, negli ultimi anni Rovazzi ha diretto personalmente i suoi videoclip realizzando dei veri e propri film che vanno a costituire un’unica storia, una trilogia per l’esattezza, che dovrebbe concludersi proprio con La mia felicità.

Come spiegato sul sito dedicato alla musica italiana, in effetti, il video di Volare (con Gianni Morandi) rappresenta il prologo di questa storia, mentre Faccio quello che voglio (con Emma, Nek e Al Bano) e Senza pensieri (con J- Ax e Loredana Bertè) sono rispettivamente il primo e il secondo capitolo.

Dopo le hit che lo hanno visto come protagonista assoluto, Andiamo a comandare (cinque dischi di platino) e Tutto molto interessante (triplo disco di platino), negli ultimi anni Rovazzi ha deciso di puntare sulla collaborazione con artisti molto noti quanto distanti dal suo mondo musicale.

Quest’estate, però, Rovazzi è andato anche oltre. Il duetto sul brano La mia felicità sarà dunque insieme ad uno dei cantanti italiani più amati al mondo, Eros Ramazzotti. E voi cosa ne pensate di questa collaborazione?