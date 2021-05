Chi era presente alla cena della Partita del Cuore 2021? Questa domanda, apparentemente banale, è senza dubbio super scottante in queste ore. Già, perché se avete seguito l’incresciosa vicenda accaduta ad Aurora Leone sapete che chi era seduto quel tavolo, nel bene o nel male, si è ritrovato addosso un’enorme responsabilità. Nonché una grossa patata bollente in mano.

Cerchiamo di fare un po’ d’ordine. Ieri sera, Aurora Leone si è sfogata via Instagram Stories raccontando di essere stata cacciata dalla tavola dei giocatori “in quanto donna”. Chi ha avuto l’ardire di dirle una cosa simile è stato Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti.

Insieme ad Aurora dei The Jackal allo stesso tavolo c’era Ciro Priello, il suo collega Jackal, che l’ha accompagnata fuori imbestialito, mentre lei era in lacrime.

A questo punto è partita una sorta di caccia all’uomo, nel bene o nel male a seconda dei punti di vista. Chiunque fosse in quel ristorante ha assistito alla scena. E si è trovato di fronte due opzioni. Starsene in silenzio oppure alzare la voce in difesa di Aurora.

In linea teorica, trattandosi della cena pre-partita, tutti i giocatori cantanti in campo questa sera avrebbero dovuto essere presenti. Ma così non è. Molti degli artisti indicati nella lista dei convocati, infatti, non c’erano.

Questo è per esempio il caso di Shade, che ha preso le distanze dall’increscioso evento via Twitter.

Un altro degli assenti alla cena era Random, che come il collega Valerio Mazzei e Shade ha deciso di non scendere in campo.

Chi invece sappiamo di certo fosse presente alla cena erano Enrico Ruggeri, Eros Ramazzotti, Stefano (Fisico? Aurora non ha citato il nome, ma se così fosse il social media manager ha preso fermamenre le distanze via Instagram Stories) e Andro, uno dei membri dei Negramaro. Anche Ramazzotti e Andro hanno deciso, per solidarietà ad Aurora, di non partecipare.