Il festeggiamento per i 10 anni degli One Direction non è ancora finito! L’account ufficiale della band ha annunciato la pubblicazione su Youtube di una clip esclusiva del DVD del Where We Are – Live from San Siro Stadium chiamata: The Road to San Siro.

Leggi la nostra recensione del concerto a San Siro!

Sicuramente ricorderete i due concerti storici fatti dagli One Direction del 28 e 29 Giugno allo Stadio San Siro di Milano; le emozionanti immagini di quegli eventi sono diventati un film concerto indimenticabile, che oggi è stato trasmesso per intero su YT, con in aggiunta anche la clip esclusiva.

Guarda il video del tour degli One Direction Where We Are – Live from San Siro Stadium con la clip inedita:

Where We Are - Live from San Siro Stadium (plus bonus video ‘The Road to San Siro’)

Watch this video on YouTube

I concerti di San Siro è diventato epico soprattutto grazie alle bellissime fan action organizzate dalle directioner italiane; nello specifico quando lo stadio è stato trasformato in una bandiera italiana con la scritta: We Are 1D Family. Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson sono rimasti completamente a bocca aperta ad ammirare commossi l’affetto e l’impegno delle fan italiane.

Il festeggiamento del decennale della formazione degli One Direction non è stato del tutto soddisfacente (speravamo tutti in una reunion, almeno virtuale), ma in questi giorni il canale ufficiale di Youtube della band sta regalando un sacco di video, come ad esempio, lo streaming di questo concerto.

Ecco la scaletta ufficiale del concerto Where We Are Tour – Live from San Siro:

Midnight Memories

Little Black Dress

Kiss You

Why Don’t We Go There

Rock Me

Don’t Forget Where You Belong

Live While We’re Young

C’mon, C’mon

Right Now

Through the Dark

Happily

Little Things

Moments

Strong

Better Than Words

Alive

One Thing

Diana

What Makes You Beautiful

Bis

You & I

Story of My Life

Little White Lies

Best Song Ever

Avete riguardato il concerto degli One Direction a San Siro?