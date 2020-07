Il decennale degli One Direction non solo ci ha travolto con l’effetto nostalgia, ma ha permesso che avvenisse anche una mini reunion virtuale: Louis Tomlinson ha iniziato a seguire Harry Styles su Instagram. Per chi non fosse un vero esperto dei 1D potrebbe sembrare un avvenimento abbastanza banale, ma le vere directioner sanno perché è qualcosa di veramente storico.

Harry e Louis erano grandi amici durante i primi anni degli One Direction, tanto che per un periodo hanno anche condiviso un appartamento a Londra. La loro amicizia, però, è stata messa alla prova da voci molto insistenti e fastidiose fatte circolare da un gruppo di fan, che si facevano chiamare Larry Shippers, che sostenevano che i due avessero in realtà una relazione segreta ed hanno creato lo ship name Larry Stylinson.

Se vi andate a fare un giro su Youtube trovate ancora video folli dove le fan cercavano di dimostrare in ogni modo la loro teoria ed arrivano addirittura ad accusare il management dei 1D di aver assunto Eleanor Calder, fidanzata storica di Louis Tomlinson, per coprire la cosa.

Tutti gli One Direction, inclusi i diretti interessati, hanno sempre negato la cosa, tanto che Louis una volta disse: “Le Larry Shippers non sono delle vere fan”. Ma i rumors non si placarono. Così il management della band fece in modo che i due non fossero mai vicini nelle interviste, nelle foto e sul palco, sperando non dare più adito alla cosa. La situazione ha preso una dimensione così grande che ha addirittura fatto parte di una puntata di Euphoria.

A causa di tutta questa pressione è possibile che l’amicizia tra Louis Tomlinson e Harry Styles non sia più stata la stessa e da anni i due non sembrano più far parte l’uno della vita dell’altro. Tanto che, appunto, non si seguivano nemmeno sui social. Harry, a dire la verità, non segue nessuno degli ex 1D sui social. Vedremo se le cose cambieranno…

Ecco la reazione delle fan al follow di Louis Tomlinson:

LOUIS HA INIZIATO A SEGUIRE HAZZA SU INSTAGRAM. NON È UN’ESERCITAZIONE. HA RICOMINCIATO A SEGUIRE L’AMORE DELLA SUA VITA.

SE SENTITE URLARE SONO IO #10YearsOfOneDirection #LarryStylinson #10YearsOf1D #DIRECTIONERSBREAKTHEINTERNET #10YearsOf1DMoments #OneDirection — 🏳️‍🌈✨💓🤞🏻 (@sincewewere16_) July 23, 2020

LARRY STYLINSON IS REAL — camila (@camilammacedo) July 23, 2020