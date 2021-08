One Direction: sul canale Youtube appare per errore un video di Rebecca Ferguson

Gli One Direction sono tornati attivi, si fa per dire, sul loro canale ufficiale Youtube. A pochi giorni dall’undicesimo anno dalla fondazione del gruppo, è apparso oggi un misterioso video. Non si tratta, però, di qualcosa che i fan avrebbero mai potuto aspettarsi.

La clip in questione è infatti un audio di un brano cantato dal vivo da Rebecca Ferguson. Si tratta della cantante che ha condiviso con la band una delle sue tappe più importanti: la partecipazione a X Factor nel 2010. Il video, poi rimosso, ha inevitabilmente sollevato emozioni forti e contrastanti da parte delle Directioner.

Questi ultime, infatti, non avrebbero potuto prevedere la pubblicazione di un nuovo contenuto su un canale inattivo da un anno, né tantomeno si sarebbero mai aspettate un video riguardante un’altra artista.

Non si tratta, però di un’artista qualsiasi e il fatto che abbia partecipato alla stessa edizione che ha permesso il debutto degli One Direction (oltre ad aver firmato con la stessa casa discografica) ha dato origine alle fantasie più ardite.

Tra queste, la teoria che la Ferguson possa diventare in futuro un nuovo membro del gruppo. La cantante, intanto, ha commentato l’accaduto via Instagram con queste parole: “Forse c’è un modo per dimostrare supporto che io non conosco o forse è solo un errore innocente”.

In attesa di eventuali sviluppi, vi riproponiamo il tanto atteso video celebrativo per il decennale dei One Direction disponibile su Youtube. Dal 23 luglio 2020 i seguaci di mezzo mondo hanno a disposizione un contenuto molto emozionante per continuare a celebrare questi anni a dir poco straordinari.

Ecco il video celebrativo per il decennale dei One Direction



Come già vi avevamo raccontato, in occasione del decennale dei One Direction è arrivato anche uno speciale sito celebrativo del gruppo. Si tratta di una piattaforma che contiene al suo interno tantissimi contenuti inediti che i fan ancora non avevano visto.

Fondati da Simon Cowell nel corso della trasmissione The X Factor UK, la band è ad oggi uno dei gruppi musicali di maggior successo della storia della musica.

Nonostante lo scioglimento o se vogliamo pausa a tempo indeterminato, i ragazzi continuano a macinare record. Ed è evidente che continuino a destare l’interesse dei fan che vedono in loro ancora una band!