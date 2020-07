Jurassic World – Nuove avventure: teaser trailer e data di inizio

La serie animata Jurassic World – Nuove avventure sarà trasmessa su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, a partire dal 18 settembre. Composta da otto episodi, alla produzione sono da menzionare i nomi di Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg. Jurassic World – Nuove avventure è ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World. La serie vede come protagonisti un gruppo di adolescenti intrappolati in un nuovo campo di avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar.

Quando la storia entra nel vivo, con tanto di pericolosi dinosauri scatenati, i nostri giovani eroi si rendono conto che per sopravvivere dovranno contare unicamente sulle loro forze e sul supporto reciproco. Inizialmente degli sconosciuti, i ragazzi faranno amicizia, per poi diventare quasi una famiglia, uniti per sopravvivere ai dinosauri e scoprire, inoltre, un terribile segreto che minaccia l’umanità. Alla fine di questo articolo vi mostreremo, inoltre, il teaser trailer di Jurassic World – Nuove avventure.

JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE: SCHEDA TECNICA

Showrunners: Scott Kreamer e Aaron Hammersley

Produttori esecutivi: Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras

Animation Studio: DreamWorks Animation

Production Company: Universal Pictures e Amblin Entertainment

Voci: Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave)

IL TEASER TRAILER

Il teaser trailer di Jurassic World – Nuove avventure introduce (a grandi linee) i personaggi e l’universo narrativo in cui è ambientata la serie animata. Oltre alle ottime animazioni, possiamo goderci il video (della durata di un minuto e 14 secondi) con in sottofondo la storica colonna sonora di John Williams. Come i più grandi franchise cinematografici (Star Wars e Indiana Jones per dirne alcuni) anche Jurassic Park/World sembra essere destinato ad avere ulteriori sequel o spin-off come in questo caso. Una prova di come l’affetto e l’amore per la serie cinematografica non sia mai venuta meno da parte dei fan e alla fine diciamoci la verità: chi non desidererebbe avere un t-rex o un brontosauro nel proprio giardino?

Jurassic World: Nuove avventure | Teaser ufficiale | Netflix

Watch this video on YouTube

Per aggiornamenti su Jurassic World – Nuove avventure e altre serie tv continuate a seguirci!