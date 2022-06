Liam Payne sugli One Direction: “Non ero abituato a ragazzi chiassosi”

Liam Payne ospite di ieri del podcast su Youtube di Logan Paul, ha fatto alcune osservazioni sulla propria carriera che stanno dividendo i fan della boyband. Dal momento dell’inizio della pausa, infatti, gli 1D hanno proseguito da solisti con percorsi artistici distinti, arrivando a risultati piuttosto diversi.

Secondo le dichiarazioni di Liam Payne, ebbene, il brano Strip That Down feat Quavo sarebbe stato il singolo di debutto da solista meglio riuscito, tra quelli lanciati dagli altri ex One Direction.

“Abbiamo pubblicato la prima canzone ottenendo miliardi di ascolti in streaming”, ha detto il cantante. Liam ha aggiunto anche: “Credo di aver venduto più di tutti nella band e io sono stato l’ultimo del gruppo a lanciare un pezzo come solista”.

Inoltre, Payne ha ripercorso la formazione della band affermando, durante l’intervento nel programma, che Simon Cowell sarebbe partito proprio da lui come primo membro degli 1D, per poi scegliere gli altri elementi solo in seguito (Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan).

“Non l’ho mai raccontato prima”, ha precisato Liam, lasciando interdetto il pubblico in ascolto quando si è definito “membro onorario degli One Direction”.

“Non ero abituato a ragazzi chiassosi e quant’altro. … Louis era selvaggio e voleva essere selvaggio, questo è il suo spirito”, ha affermato Payne riguardo Louis Tomlinson. “Ed è anche il mio migliore amico ora, ma nella band ci odiavamo”ha aggiunto.

E infine, l’ultima sua dichiarazione riguarda una discussione che sarebbe avvenuta nel gruppo, con uno degli artisti che ne è stato maggiormente coinvolto di cui però Liam non ha svelato il nome.

Durante un litigio avventuto in un backstage, dunque, il collega in questione lo avrebbe spinto contro il muro con una certa forza.

A quel punto, Liam gli avrebbe intimato di togliergli le mani di dosso. Che cosa pensate di queste dichiarazioni?

Il video dell’intervista in cui Liam Payne parla degli One Direction