Harry Styles avvistato in un ristorante a Roma (VIDEO)

Lo sappiamo bene, Harry Styles ha un rapporto molto speciale con l’Italia. Il cantante degli One Direction, al di là dei concerti con i ragazzi e dei suoi live solisti, è solito fare visita al nostro paese piuttosto spesso. I beneinformati, inoltre, raccontavano in tempi non sospetti del presunto acquisto di una casa in Italia.

Non ci stupisce molto, dopo tutto, che di recente Harry Styles sia tornato dalle nostre parti. Quello che ci lascia semplicemente a bocca aperta è che l’artista degli One Direction sia apparso in una foto a sorpresa senza che nessun paparazzo l’avesse pizzicato.

Pochi giorni fa, l’artista britannico l’abbiamo visto in una Instagram Stories dell’amico Massimo Bottura, uno degli chef più celebri al mondo. Bottura è il proprietario del ristorante Osteria Francescana di Modena, un luogo quasi mitologico per tutti gli appassionati di cucina.





L’Osteria Francescana di Modena è infatti considerato il miglior ristorante al mondo. Forte delle sue tre stelle Michelin, il ristorante di Bottura accoglie solo ospiti che riescano a prenotare e che possano permettersi i suoi costosi menu.

Fra questi, per l’appunto, c’è Harry Styles. Non è la prima volta che Harry fa una capatina a Modena. In effetti, Bottura conosce Harry Styles da ormai un paio d’anni: l’artista gli aveva infatti fatto visita già nel 2018.

Dopo Modena, è la volta di Roma. Qualche ora fa, Harry Styles è stato avvistato nella città capitolina, sempre in un ristorante, e ci sono delle foto che lo documentano. Oltre agli scatti, c’è anche un video in cui l’artista è accanto all’emozionato ristoratore.