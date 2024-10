Liam Payne – Do No Wrong: posticipata l’uscita del singolo

La prima canzone postuma di Liam Payne è stata annunciata martedì 29 ottobre 2024, come una “benedizione per il mondo“, dopo la sua tragica morte avvenuta poco più di due settimane fa.

A dare l’annuncio il musicista Sam Pounds che ha realizzato questo brano insieme a Liam, che aveva deciso di programmare per questo venerdì l’uscita di Do No Wrong: “Prego affinché sia una benedizione per il mondo che Liam ha sempre sognato, prego affinché gli angeli vi confortino ogni giorno durante l’ascolto, e prego affinché questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e tutta la famiglia. Prego che questa canzone eclissi ogni eco negativo di quanto successo”.

Più tardi, lo stesso giorno, l’uscita della canzone è stata però posticipata a tempo indeterminato con Sam Pounds che ha dichiarato “non è ancora il momento”.

Sui social media, l’artista ha scritto: “Oggi ho deciso di tenere ‘Do No Wrong’ e lasciare queste libertà a tutti i membri della famiglia. Voglio che tutti i proventi vadano a un ente di beneficenza di loro scelta (o come desiderano). Anche se amiamo tutti la canzone, non è ancora il momento. Stiamo ancora piangendo la scomparsa di Liam e voglio che la famiglia pianga in pace e in preghiera. Aspetteremo tutti. Con amore Sam Pounds“.

La canzone doveva essere condivisa nella sua forma originale, in più era previsto un mix live e una versione a cappella. Tuttavia, gli stessi fan di Liam Payne hanno pensato che pur continuando ad amare la sua musica, fosse troppo presto per l’uscita del brano.

Ma soprattutto sono d’accordo sul fatto che la famiglia del compianto Liam meriti tanto rispetto in questo momento di estremo dolore.