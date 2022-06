Liam Payne su Zayn Malik: “Ci sono molte ragioni per cui non mi piace”

Liam Payne ha rilasciato ieri parole apparentemente dure sul suo ex compagno di band degli One Direction, Zayn Malik.

Il cantante 28enne non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto del suo ex collega, rivelando nel podcast Impaulsive di Logan Paul i “molti motivi” per cui non gli piace Zayn.

Durante il nuovo episodio su Youtube, Payne ha scherzosamente chiamato Zayn “Wayne Malik”. Lo ha fatto riferendosi al carattere che lo porta ad avere spesso degli scontri piuttosto accesi.

Liam si riferiva, probabilmente, anche al presunto alterco dell’anno scorso quando Malik fu accusato di aver “colpito” la madre della compagna Gigi Hadid, Yolanda Hadid.

Senza toccare ulteriormente la questione, Payne ha proseguito: “Prima di approfondire questo argomento, ci sono molte ragioni per cui non mi piace Zayn e ci sono molte ragioni per cui sarò sempre dalla sua parte“.

“Ascolta, non sono d’accordo con nessuna delle sue azioni. Non posso elogiare alcune delle cose che ha fatto. Non posso essere dalla sua parte per questo”, ha precisato Liam. “Quello che posso dire è che capisco e la mia unica speranza è che a un certo punto della sua vita, la persona all’altro capo del telefono voglia ricevere l’aiuto che sei disposto a dargli.”

“Se avessi dovuto affrontare quello che lui ha attraversato: la sua crescita e qualsiasi altra cosa. I miei genitori sono eccessivamente indulgenti al punto in cui a volte è fastidioso e Zayn ha avuto un’educazione diversa in questo senso“, ha spiegato l’artista.

Poi, ha aggiunto: “Puoi sempre guardare l’uomo per dove si trova e dire ‘Oh sì’, qualunque cosa, quel ragazzo è cattivo, ma alla fine della giornata puoi anche capire cosa ha passato per arrivare a quel punto“.

Payne ha detto che lui stesso è “così frainteso” e che “non può stare seduto qui e parlare male riguardo [Malik] per qualsiasi cosa“. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Liam su Zayn?

Il video dell’intervista in cui Liam Payne parla di Zayn Malik