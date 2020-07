Zayn Malik: la mamma parla del decennale dei One Direction

E chi l’avrebbe mai detto? Zayn Malik ha deciso di non unirsi ai suoi ex colleghi e di non partecipare alla celebrazione dell’anniversario degli One Direction!

Abbonati a Disney Plus! Clicca qui!

Proprio Zayn, il primo a lasciare il gruppo, proprio lui. L’artista che ha in qualche modo tradito Simom Cowell e i suoi colleghi non ha voluto rendere omaggio alla band che l’ha reso chi è oggi. Il cantante britannico di origini pakistane ha scelto di non parlare, senza rimettersi in gioco.

L’artista aveva lasciato la band nel bel mezzo del tour mondiale, abbandonando anche i fan che tanto lo avevano supportato. Aveva raccontato di come non si fosse in realtà mai sentito parte del progetto, ma solo di un sistema.

Con la sua uscita di scena a sorpresa, nel 2015. Zayn aveva anche preso una decisione sulla sua musica: mai più candy pop, ma un r&b mescolato all’elettronica sfociato nel capolavoro Mind of Mine. Disco bellissimo, intenso, emozionante ed estremamente originale. Un nuovo inizio. Un nuovo Zayn.

Ma il fatto che Malik non abbia scritto nulla non signfiica che la sua famiglia rinneghi il suo passato! In occasione del decennale Mamma Malik, Tricia Brannan Malik, ha pubblicato una storia celebrativa.

👀 @/mammamalik (madre di Zayn) via Instagram. pic.twitter.com/i4OAAtHNIN — Zayn Malik Italia (@zaynmaliknewsIT) July 23, 2020

Ma non è finita qui. Nella stessa giornata la madre di Zayn e le sorelle hanno pubblicato una Instagram Stories cantando a squarciagola What makes you beautiful.

👀 Le sorelle di Zayn (@/safaaazadmt, @/doniyabeauty) e la loro mamma (@/mammamalik) che cantano WMYB. pic.twitter.com/xCJeDWFouK — Zayn Malik Italia (@zaynmaliknewsIT) July 23, 2020

Cosa sta combinando Zayn?

Il cantante, che lo scorso anno ha reso disponibile il suo secondo disco Icarus Falls, sta per diventare padre del suo primo figlio.

Come vi avevamo già raccontato qui la sua splendida compagna, la modella Gigi Hadid, è in attesa di un piccolo che arriverà a breve. E che non vediamo l’ora di conoscere!