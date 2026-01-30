Louis Tomlinson – Lazy: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 30 Gennaio 2026 Venerdì 23 gennaio, Louis Tomlinson ha pubblicato il suo terzo album, How Did I Get Here? (qui la recensione). Lazy è la traccia “chill” dell’album. Mentre in passato Louis sentiva la pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, qui si concede il lusso di essere vulnerabile e pigro. È un brano che celebra il “qui e ora”, anche se il “qui e ora” consiste solo nel guardare il soffitto. Ascolta QUI la canzone Testo Lazy Louis Tomlinson Maybe it’s the ocean in the air Maybe it’s just that I don’t really care A distant solar system getting near Eighteen hours later we’re still here Summer blaze Got me feeling lazy Brighter days Got me feeling lazy I should try Nothing’s gonna make me Got me feeling lazy An asteroid could blow us all to bits Maybe we wouldn’t notice if it did Thinking of ways that we can pass the time Sitting doing nothing if we like Summer blaze Got me feeling lazy Brighter days Got me feeling lazy I should try Nothing’s gonna make me Got me feeling lazy Traduzione Forse è l’oceano nell’aria Forse è solo che non mi interessa davvero Un sistema solare lontano che si avvicina Diciotto ore dopo siamo ancora qui Fulmine estivo Mi fa sentire pigro Giorni più luminosi Mi fanno sentire pigro Dovrei provare Niente mi renderà Mi fa sentire pigro Un asteroide potrebbe farci a pezzi Forse non ce ne accorgeremmo se lo facesse Pensando a modi per passare il tempo Seduti a non fare niente se ci va Fulmine estivo Mi fa sentire pigro Giorni più luminosi Mi fanno sentire pigro Dovrei provare Niente mi renderà Mi fa sentire pigro Cosa ne pensate di Lazy di Louis Tomlinson?