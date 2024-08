È colpa tua?: teaser e data d’uscita del film

È colpa tua?, l‘attesissimo secondo film della saga Culpables, arriverà su Prime Video il prossimo 27 dicembre. Ecco il teaser trailer e tutto quello che dovete sapere sul film.

È colpa tua?: tutto quello che dovete sapere

Prime Video annuncia che il film Original spagnolo È colpa tua? sarà disponibile in esclusiva mondiale il 27 dicembre, dopo il successo di È colpa mia?, che ha debuttato su Prime Video l’anno scorso e che ha ottenuto un successo senza precedenti a livello mondiale. Il film, basato sul primo libro della trilogia Culpables, best-seller del New York Times, scritta da Mercedes Ron, si è classificato tra i 10 titoli più visti in oltre 190 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India, Argentina e Francia. Il sequel, È colpa tua?, sarà disponibile questo Natale in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Il cast di È colpa tua?

È colpa tua? vede nuovamente Nicole Wallace (Skam Spagna, Parot) e Gabriel Guevara (Domani è oggi – Tomorrow is Today, Hit) nei rispettivi ruoli di Noah e Nick. Nel cast torneranno anche Marta Hazas (Quando meno te lo aspetti – Días mejores, Piccole Coincidenze), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?) e Eva Ruiz. Inoltre, si uniscono al cast nel sequel anche Goya Toledo (Amores perros, Veneno) nel ruolo di Anabel, Gabriela Andrada (Los protegidos A.D.N, Gli eredi della terra) come Sofía, Álex Béjar (Élite, Al fondo hay sitio), nei panni di Briar, Javier Morgade (Desaparecidos, Delfines de plata) nel ruolo di Michael, e Felipe Londoño (Entrevías, Profilo falso – Faje profile) nei panni di Luca.

È colpa tua? è diretto da Domingo González (È colpa mia?, The Bar), che torna anche in veste di sceneggiatore insieme a Sofía Cuenca. Il film sarà prodotto da Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 Coins – Trenta denari, The Bar), con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori.

La sinossi del film

L’amore tra Noah e Nick sembra essere indissolubile, nonostante i tentativi da parte dei genitori di separarli. Ma il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni. La comparsa di un’ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni poco chiare della madre di Nick scuoteranno le fondamenta non solo del loro rapporto, ma della stessa famiglia Leister. Quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, può davvero andare a finire bene?

