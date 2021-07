I Q4 si sono sciolti: Lele Giaccari spiega il motivo

Dopo la chiusura della Chill House Valerio Mazzei e i Q4 si sono divisi. La separazione dell’influencer dalla crew ha comportato anche, come sospettavamo, lo scioglimento degli stessi Q4.

In effetti, Valerio e Tancredi Galli sono andati a vivere insieme a Milano, Gianmarco Rottaro vive con Lorenzo Antonelli sempre a Milano e infine Diego Lazzari e Lele Giaccari si sono trasferiti di nuovo a Roma.

Perché i Q4 si sono divisi, parla Lele Giaccari

In un intervista rilasciata ieri su Twitch, Lele ha spiegato il motivo della divisione, un momento che i quattro ragazzi avevano preventivato sin dall’inizio. “Adesso ognuno ha preso la sua strada perché lo volevamo così dall’inizio..Magari è successo un po’ prima…Non è che adesso ci odiamo, litighiamo e non ci parliamo più, ma ovviamente non viviamo più insieme, shalla, cresciamo”, ha dichiarato.

Il motivo della separazione di Valerio Mazzei dalla Chill House e della concomitante divisione dei Q4, l’aveva già spiegato lo stesso Valerio nel corso di un episodio di Giulicar, un programma su Youtube condotto dall’influencer Giulia Paglianiti.

“Perché il progetto è finito e non ci stavano case grandi dove andare tutti insieme. Negli ultimi stavo un botto appiccicato a Tanc, abbiamo instaurato un rapporto più profondo e quindi mi trovato bene più con lui che con gli altri. Non voglio stare a fare i TikTok per sempre. Ora come ora voglio fare musica per sempre. Ho sempre fatto quello che mi piaceva al momento. Se mi sento obbligato a fare una cosa, non la faccio”, aveva detto.

Lo youtuber, cantante e tiktoker, che è fra i più amati in Italia, è ritornato recentemente con un nuovo singolo. Questo nuovo brano inedito della webstar, ormai sempre più lanciato nel mondo della musica, ha seguito il successo di Lungotevere. Cosa ne pensate dello scioglimento dei Q4?