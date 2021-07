Harry Styles e Olivia Wilde si baciano durante la vacanza in Italia (foto)

Harry Styles e Olivia Wilde si baciano durante una gita su uno yacht intorno al Monte Argentario, in Toscana. Ecco la foto del bacio e altri scatti rubati alla coppia dal sito di gossip statunitense PageSix e poi condivisi dai fan su Twitter e altri social.

new fancam of harry styles and olivia wilde pic.twitter.com/vKGguWgn0g — elisa (@stylesweeney) July 5, 2021

Nei giorni scorsi, il cantante di Golden è stato fotografato a Porto Ercole e in una delle foto lo si vedeva insieme a una misteriosa ragazza. I due giovani erano però di spalle e quindi non era sicuro che si trattasse davvero dell’attrice.

Successivamente, però, Harry e Olivia sono stati avvistati di nuovo e questa volta si vedevano bene in viso, confermando che si trattasse proprio di loro due e al tempo stesso ribadendo in modo inequivocabile la relazione.

Olivia Wilde e Harry Styles in Toscana

“Harry si è preso una pausa sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver finito di girare My Policeman” ha raccontato una fonte di PageSix.

“Olivia è stata a Londra, passando il tempo con i suoi figli, che sono lì con Jason. Olivia è stata con loro e poi è volata a Porto Ercole per raggiungere Harry” ha aggiunto l’insider. Tuttavia, non è la prima volta che di recente l’artista si trova nel nostro Paese.

Lo scorso giugno, in effetti, Harry è stato visto a Venezia mentre girava alcune scene del suo più recente film, My Policeman, e in quell’occasione ha anche incontrato Katy Perry e Orlando Bloom.

Harry e Olivia si sarebbero innamorati alla fine dello scorso anno sul set del film Don’t Worry Darling. Si tratta della pellicola diretta e interpretata dall’attrice e regista, con protagonista proprio Harry Styles.

La conferma della loro storia è arrivata questo gennaio, quando sono stati fotografati mano nella mano al matrimonio del manager di lui.