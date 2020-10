Diego Lazzari ed Elisa Maino protagonisti di un video musicale

Diego Lazzari ed Elisa Maino sono i protagonisti del nuovo video musicale degli Zero Assoluto. I due tiktoker, ex fidanzati, sono i due attori del videoclip di Cialde, il nuovo singolo della coppia di artisti.

La clip sembra essere stata girata proprio per la gioia dei nostalgici di questa coppia! Diego ed Elisa interpretano infatti una coppia di fidanzati, felici e innamorati.

Zero Assoluto - Cialde (Official Video)

Testo di Cialde

Senza il peso del passato il futuro è più leggero

É una canzone estiva

Sei miliardi, siamo soli, due bellissimi esemplari

Io non so cucinare

Ma sono bravo a giocare al dottore e se si tratta di sbagliare

E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Hai presente in un paio di anni come sarà il mare

E come sarò io

Con qualche giorno in più

E come sarò io e come sarai tu

Con qualche giorno in più

Con qualche giorno in più

E come sarai

Ed ogni volta che parlo di tе

Si, perché a volte io parlo di te

Dеll’armadio che è un casino e delle cialde del caffè

Ma questa cosa che sembri distratta

Mi piace un sacco che sembri distratta

Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid olè

Però a Parigi ci vivrei, e te?

E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Hai presente in un paio di anni come sarà il mare

E come sarò io

Con qualche giorno in più

E come sarò io e come sarai tu

Con qualche giorno in più

Con qualche giorno in più

E come sarai

E come sarai tu, tu-tu-ru-tu-tu

E se fosse la notte che arriva a cambiarci la vita

Se hai paura del buio, tranquilla facciamo mattina

E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume

Come sarà il mare