Beyoncé si è iscritta a TikTok: ecco il link del canale ufficiale

Anche Beyoncé non può resistere al fascino di TikTok: la star statunitense ha appena aperto il suo canale sulla piattaforma cinese.

Al momento non c’è una foto profilo ma solo la spunta blu del verificato che assicura l’autenticità dell’account, canale che corrisponde a questo link tiktok.com/@beyonce.

Per ora non è stato caricato nessun video, ma nonostante ciò sono in già tantissimi i follower che non vedono l’ora di guardarne uno.

153 mila persone circa hanno cominciato, infatti, a seguire Queen B su TikTok. Molte di loro, inoltre, sospettano che il primo contenuto che verrà postato sarà relativo all’annuncio di nuova musica.

Qualche mese fa, in effetti, Beyoncé ha confessato alla rivista Harper’s Bazaar di essere quasi pronta a fare il suo ritorno con delle nuove canzoni.

“Sono stata in studio di registrazione per un anno e mezzo. A me, a volte ci vuole un anno per cercare personalmente attraverso migliaia di suoni e trovare quello giusto. Un coro può avere oltre 200 armonie sovrapposte. Non c’è niente come la quantità di amore, passione e guarigione che sento quando registro in studio. Dopo 31 anni, è entusiasmante come quando ne avevo nove. Sì, la nuova musica sta arrivando!“.

Il settimo album dell’artista è uno dei più attesi insieme a quello di Rihanna. Questo perché Beyoncé, proprio come la cantante originaria delle Barbados, non pubblica un album ormai da molti anni, più precisamente dal 2016. L’ultimo suo progetto discografico s’intitola Lemonade.