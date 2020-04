Vale Vedovatti, una delle youtuber e influencer più amate dai giovanissimi, è stata nelle scorse ore ospite “a distanza” della collega e amica Eleonora Olivieri. Nel corso del format Casa Olivieri, Vale si è raccontat a cuore aperto, svelando qualche curiosità e dettaglo su di sé…e sulla sua vita sentimentale!

Vale Vedovatti è fidanzata? Chi è la sua crush?

Partiamo da un presupposto: vi sarete di certo resi conto di come nel mondo di TikTok e di Youtube le relazioni fra colleghi siano all’ordine del giorno. Le “ship” in questo senso ormai non si contano.

Ecco perché sono in molti a pensare che Vale Vedovatti stia insieme a Lele Giaccari. Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, stiamo parlando di uno dei componenti della crew di tiktoker Q4.

Ebbene, se questa è anche la vostra idea, ci spiace doverti dire che siete in errore. La risposta a questa domanda è no, la verità è che Vale Vedovatti e Lele Giaccari non stanno insieme. Vale considera infatti Lele soltanto un caro amico, al quale vuole molto bene. Niente relazioni però, almeno per il momento. E questo principio vale anche nel caso di Valerio Mazzei.



Vale Vedovatti, insomma, è per il momento ancora single. Ma questo non significa che non abbia una crush. Per adesso, comunque sia, non ci è dato sapere di chi si tratti. In questo senso, Vale ha voluto mantenere la sua privacy. Come d’altra parte è giusto che sia!!

Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista di Eleonora Olivieri a Vale Vedovatti!

Nella stessa intervista, inoltre, Vale Vedovatti ha raccontato qualche curiosità meno “scottante”. In particolare, la youtuber ha avuto la possibilità di spiegare perché ha iniziato a caricare video online e quali sono le tipologie di video che preferisce.