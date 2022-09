I BTS in streaming su Disney+ con Permission to Dance on Stage a Las Vegas

Cari fan de BTS, è arrivato il momento di gustare uno dei loro epici concerti direttamente da casa, in streaming su Disney +!

La piattaforma ha appena aggiunto Permission to Dance on Stage a Las Vegas nella lista dei contenuti disponibili, nell’ambito del Disney Plus Day che è proprio oggi, 8 settembre.

Il film cattura le performance live al Sofi Stadium di Los Angeles dello scorso novembre e dicembre, una versione filmata del concerto in 4K.

Le esibizioni includono, tra le altre, le fantastiche hit Dynamite, Butter e ovviamente Permission to dance.

Si tratta delle canzoni, interamente in inglese, che hanno consacrato il successo a livello globale del gruppo.

Il trailer di Permission to Dance on Stage a Las Vegas dei BTS

Permission to Dance On Stage è stata una serie di concerti della boy band sudcoreana, iniziata alla fine dello scorso anno e terminata ad aprile.

Il concerto di apertura si è tenuto allo Stadio Olimpico di Seul, senza pubblico a causa della pandemia di COVID-19 ed esclusivamente in live streaming. In quell’occasione, V si è esibito seduto dopo aver accusato dolori al polpaccio durante le prove!

In uno dei concerti a Los Angeles è salita sul palco anche Megan Thee Stallion per eseguire il suo remix di Butter.

Mentre lo show conclusivo ha visto un’apparizione a sorpresa di Chris Martin con My Universe.

Momenti indimenticabili che ora sono disponibili anche sul piccolo schermo.

Gli altri protagonisti musicali di Disney +

Il film del concerto dei Bangtan Boys si unisce a una crescente libreria di contenuti musicali su Disney+, guidata da The Beatles: Get Back.

Lo streamer offre anche la cronaca della scrittura di canzoni di Taylor Swift, il concept movie di Billie Eilish e l’intimo documentario Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U.

Per quanto riguarda sempre i BTS, il film non è l’unica novità: il prossimo anno sarà disponibile infatti anche una docuserie e un reality show on the road, con V tra i cinque protagonisti.

