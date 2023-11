BTS Monuments – Beyond the star: tutto sulla serie su Disney +

I BTS stanno per tornare su Disney + con un nuovo contenuto: BTS Monuments: Beyond The Star.

Si tratta di una nuova docuserie, composta da otto episodi, e sarà disponibile dal 20 dicembre.

Con interviste mai viste, performance e momenti dietro le quinte, la serie condurrà il pubblico in un viaggio attraverso i 10 anni di carriera del gruppo.

Vedremo, quindi, gli alti e bassi di RM, Jung Kook, V, Jimin, j-hope, Suga e Jin, e questo per la prima volta in un avvincente formato televisivo.

BTS Monuments: Beyond The Star: il teaser trailer

Trama della serie dei BTS su Disney +

Con la partecipazione del presidente di HYBE, Bang Si-Hyuk, rivivremo i momenti chiave del gruppo, com’è nato e come è stato prepararsi per il debutto.

Non potevano mancare le grandi emozioni per il premio “best new artist” ai Melon Music Awards 2013.

Scopriremo anche le lotte durante il periodo di Danger, i retroscena dei primi concerti, del debutto agli American Music Awards e ai Billboard.

Come dimenticare, poi, quando i BTS sono diventate delle star in America, hanno parlato alle Nazioni Unite, si sono esibiti al Rose Bowl Stadium e al Wembley Stadium di Londra!

L’imminente docuserie punta i riflettori su delle fasi molto personali: il primo incontro, il rinnovo del contratto, le difficoltà durante il COVID.

E infine verranno accessi i riflettori su degli eventi più spensierati, come la festa di compleanno a sorpresa di j-hope e la cerimonia di diploma di Jung Kook.

Gli episodi e i titoli della docuserie

Disney+ ha annunciato i titoli delle otto parti della docuserie, con un doppio episodio il 20 dicembre e due nuove parti in uscita ogni mercoledì.

Episodio 1 – Gli Inizi

Episodio 2 – L’adolescenza

Episodio 3 – La ricerca della felicità

Episodio 4 – Disconnessi

Episodio 5 – BENVENUTI!

Episodio 6 – Cominciare e ricominciare

Episodio 7 – Ancora noi

Episodio 8 – Promesse future

BTS Monuments: Beyond The Star si aggiungerà a tutta una serie di imperdibili contenuti dei BTS su Disney+.

Tra gli altri, troviamo BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, un esclusivo film concerto in 4K con la performance live al Sofi Stadium di Los Angeles del novembre 2021.

E voi guarderete la serie dei BTS su Disney+?