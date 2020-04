High School Musical: Il cast canterà (da casa) We’re all in this together

In questo difficile periodo di quarantena da Coronavirus molti artisti e celebrità cercano di tenere compagnia dalle loro case o con eventi speciali. Qualche giorno fa Bocelli ha cantato in Duomo deserto emozionando tutto il mondo (scopri i dettagli). ABC ha organizzato una reunion speciale degli artisti delle serie Disney per cantare insieme a distanza. Tra di loro ci sarà anche il cast originale di High School Musical. Ecco i dettagli

Quando ABC ha chiesto al produttore di High School Musical di partecipare Kenny Ortega non ha avuto dubbi. Volevo davvero partecipare ed è stato magnifico ricevere l’invito, ha raccontato a Deadline. Il mio lavoro è ciò che mi da un motivo per alzarmi tutte le mattine. Sono molto contento che possiamo avere l’opportunità di fare qualcosa come questo perchè è un’ottima medicina. Kenny Ortega e il suo entusiasmo hanno quindi chiesto al cast di High School Musical una reunion per cantare insieme We’re All In This Together per lo speciale di ABC.

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman e Lucas Grabeel hanno subito fatto sapere che avrebbero partecipato. All’ultimo minuto è arrivato anche l’okay di Zac Efron che invierà un messaggio speciale durante la performance. Siamo riusciti a contattare Zac solo molto tardi, ha spiegato Ortega. Tuttavia, non si è tirato indietro. Tutti parteciperanno dalle loro case e vedrete che tutti avranno deciso di cogliere l’occasione per fare in modo di stringersi virtualmente insieme.

We’re all in this together vuole essere un motto e un messaggio importante in questa pandemia. Un messaggio che già tanti medici e professionisti che lavorano sul campo hanno fatto loro in molti video. Ashley Tisdale e Monique Coleman sono state tra le prime a diffondere il loro entusiasmo per l’iniziativa sui profili social.