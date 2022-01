High School Musical The Musical: La Serie: Corbin Bleu entra nel cast

Corbin Bleu farà il suo “ritorno” con la partecipazione alla terza stagione di High School Musical The Musical: La Serie. Non a caso è stato annunciato che l’ex Wildcat, protagonista dei film della saga che lo ha portato alla popolarità, entrerà a far parte del cast insieme ad altri attori.

Tra questi ci sarà anche Jason Earles che ricorderete nel ruolo di Jackson, fratello di Miley Stewart aka Hannah Montana. Tra gli altri attori faranno il loro ingresso anche Adrian Lyles, Meg Donnelly e Saylor Bell. Nella serie Corbin Bleu interpreterà il ruolo di sé stesso mentre Jason Earles sarà responsabile del campeggio Dewey Wood dove sarà ambientata la terza stagione.

Il tema della terza stagione

Ma le sorprese non finiscono però qui. Se la prima stagione racchiudeva High School Musical mentre la seconda era incentrata su La Bella e La Bestia, questa nuova stagione si incentrerà su quello che ormai si può considerare un classico Disney: Frozen. Potrebbe sembrare tutto qui ma pare che questa stagione cercherà di incorporare anche alcuni brani di Camp Rock. Un bel calderone tutto Made in Disney che promette di far faville e regalarci una stagione interessante.

Siete curiosi di scoprire di più sulla terza stagione di High School Muscial The Musical: La serie?