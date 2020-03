High School Musical: Ashley Tisdale balla in casa per i fan (VIDEO)

Il Coronavirus inizia a far cambiare stile di vita, abitudini e mettere in quarantena anche gli americani. Molte serie tv hanno dovuto interrompere le riprese (scoprine alcune qui) e alcune star come Tom Hanks sono state contagiate. Ashley Tisdale, nota per High School Musical, ha cercato di far sorridere i distrarre i fan con un video in casa in cui balla. Ecco qualche dettagli in più!

Se volete allenarvi con un po’ di work out durante la vostra quarantena, scrive Ashley Tisdale. Provate questo! Spero davvero che possa portarvi un po’ di gioia nella giornata. I fan sembrano aver apprezzato perchè il suo post ha raggiunto velocemente i 26,000 like e ancora più ricondivisioni. Su Tik Tok gli apprezzamenti sono stati ancora maggiori 1,4 milioni di like (che aumenteranno ovviamente). La musica di sotto fondo è ovviamente uno dei classici di High School Musical.

Molte star e celebrities in tutto il mondo stanno usando i social per provare a distrarre i fan chiusi in casa. Per esempio lunedì Chris Martin (frontman dei Coldplay) ha fatto un’esibizione in diretta Instagram da casa per i suoi followers.

Ecco il video diffuso sui social dell’attrice di High School Musical:

If you need to work out while on #selfquarantine try this 😂 hopefully this will brighten your day a little! pic.twitter.com/4eVYPHYRim — Ashley Tisdale (@ashleytisdale) March 16, 2020