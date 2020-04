Bocelli: A Pasqua in concerto al Duomo con Music for Hope !

Sarà un concerto memorabile quello che Andrea Bocelli terrà il 12 aprile, domenica di Pasqua, nel Duomo di Milano.

L’evento verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming mondiale sul canale YouTube del tenore a partire dalle 19.

Music For Hope LIVE - April 12th 10am LA | 1pm NYC | 6pm UK | 7pm CET

Watch this video on YouTube

Con il “Music for Hope” l’artista ha accettato come un onore l’invito della città di Milano e della Cattedrale, esprimendo la sua emozione con queste parole:



“Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere “Sì” all`invito della città e del Duomo di Milano”.



E, riferendosi al periodo buio e di distanza sociale che l`Italia e il mondo stanno affrontando, Andrea Bocelli ha aggiunto:

“Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d`Italia.



La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l`Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo – ne sono certo – un modello vincente, motore d`un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”.

Il repertorio sarà quello classico e suggestivo della musica sacra, ad accompagnare Andrea Bocelli ci sarà Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale, che ospita il più grande organo d`Italia e tra i più grandi strumenti a canne del mondo.

In un momento così surreale, questo concerto è un’occasione unica per veicolare attraverso la musica un messaggio di speranza, se a cantare poi è Andrea Bocelli … a noi non resta che augurarvi buon ascolto!