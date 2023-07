High School Musical: reunion del cast originale per lanciare la quarta stagione di HSMTMTS

Lucas Grabeel, Monique Coleman, Kaycee Stroh e Corbin Bleu si riuniscono in un video musicale intitolato High School Reunion per la prossima stagione di High School Musical: The Musical: The Series!

Le star originali della trilogia High School Musical tornano nel franchise per girare un quarto film immaginario e questa canzone funge da apertura per l’intera, quarta e ultima, stagione della serie.

Il nuovo brano è stato scritto da Mitch Allan, Chantry Johnson e Michelle Zarlenga, Sofia Wylie e Matt Sato. Nel video si vedono anche i colleghi Bart Johnson, alias Coach Bolton, e Alyson Reed, alias Ms Darbus!

Questo è solo il primo assaggio della colonna sonora della quarta stagione dello show che conterrà ben 28 canzoni, incluse nuove canzoni originali e musica tratta da High School Musical 3: Senior Year, il terzo film della saga originale.

Oltre al numero musicale, Disney+ ha appena pubblicato nuove foto dei personaggi che fanno parte del cast, tra cui le star Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Reneé, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Liamani Segura, Mark St Cyr, Matt Cornett, Larry Saperstein , Joe Serafini, Adrian Lyles e Saylor Bell. Così come le new entry Kylie Cantrall e Matt Sato.

Come sappiamo, non ci sarà Olivia Rodrigo, il cui personaggio ha lasciato la serie nella terza stagione. La cantante e attrice, di recente, ha confessato di aver portato via qualcosa dal set in cui ha recitato nei panni di Nini Salazar.

La quarta stagione di HSMTMTS farà il suo debutto con tutti gli episodi il 9 agosto. Mentre la colonna sonora uscirà il 10 agosto su tutte le piattaforme di streaming!

Qui sotto puoi dare un’occhiata al trailer!