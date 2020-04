Andrea Bocelli canta Amazing Grace davanti al Duomo di Milano (VIDEO)

Andrea Bocelli ci ha regalato quest’oggi, 12 marzo, una commovente performance sulle note di Amazing Grace, una delle canzoni gospel più celebri di sempre.





L’occasione, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è stata più unica che rara. Andrea Bocelli è infatti stato invitato dal Sindaco di Milano Beppe Sala a cantare nel Duomo di Milano in concomitanza con la celebrazione della Santa Pasqua.

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

Il maestro ci ha proposto una selezione di brani sacri per augurare al mondo intero una Pasqua di gioia e di serenità, una resurrezione nel nostro momento più difficile. Sono infatti i giorni peggiori dal Dopoguerra, per l’Italia e per il mondo intero. Ecco perché ci meritavamo una dose di musica di altissimo livello, come solo quella del maestro Bocelli poteva essere.

Qui sotto potete recuperare il video dell’esibizione di Andrea Bocelli sulle note di Amazing Grace di fronte al Duomo di Milano. il video della performance di Amazing Grace inizia intorno al minuto 22:10.

Soltanto pochi giorni fa, Andrea Bocelli era stato ospite del collega Fedez per un’esibizione altrettanto emozionante. L’artista aveva infatti partecipato ad una delle tante dirette sui balconi di Federico Lucia, in diretta streaming su Instagram insieme al figlio Matteo. I due avevano cantato per l’occasione Perfect (remix), la canzone scritta originariamente da Ed Sheeran.