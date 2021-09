High School Musical – The Musical la serie avrà una terza stagione!

La serie di High School Musical ha ricevuto il via libera per la terza stagione. Il pubblico di Disney Plus potrà quindi continuare a seguire le avventure dei protagonisti. Ecco l’annuncio e qualche dettaglio

La terza stagione seguirà i Wildcats mentre lasciano i corridoi della East High per l’ultima estate al campo estivo, completa di falò, storie d’amore estive e notti senza coprifuoco. La produzione della terza stagione si trasferirà da Salt Lake City a Los Angeles e comincerà alla fine di quest’anno. Siamo entusiasti di poter girare la terza stagione in grandi spazi aperti e siamo grati ai nostri partner e amici di Disney+ per il loro continuo sostegno alla nuova generazione dei Wildcats, ha dichiarato il creatore Tim Federle.

La serie ha nuovamente conquistato il pubblico e non era facile visto il successo dell’originale. Tra le canzoni originali di successo della serie ci sono “Just For a Moment”, la ballata della prima stagione che Joshua Bassett e Olivia Rodrigo hanno scritto per i loro personaggi Ricky e Nina. “All I Want”, e “The Rose Song”, un brano di grande effetto che Olivia Rodrigo ha scritto per Nini nella seconda stagione. Le colonne sonore della prima e seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie e dello Speciale di Natale hanno raggiunto l’incredibile cifra di 1 miliardo e 438 milioni di stream.

Nella prima stagione, la serie segue i membri del club di teatro e i loro docenti mentre si preparano alla serata di apertura della prima produzione scolastica. La seconda invece culmina con la rappresentazione de “La Bella e la Bestia”. Spettacoli, duetti, canzoni, amicizie, amori e rivalità sono gli ingredienti principali che continueranno nella prossima stagione!