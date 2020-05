Da oggi è disponibile sulla piattaforma di Disney+ l’ottavo episodio di High School Musical – The musical. La scorsa settimana i ragazzi avevano festeggiato il giorno del Ringraziamento (leggi il recap qui). Oggi devono affrontare un problema importante. Ecco un breve recap

Il titolo dell’episodio 1×08 della serie di Disney Plus è “prove tecniche. I ragazzi e la prof Jen (Kate Reinders) devono trovare un nuovo posto per le prove dopo che un incendio e gli estintori ad acqua hanno rovinato costumi e attrezzature nella sala prova. Fortunatamente, il teatro dello zio di Carlos è disponibile ma è anche lo stesso in cui la prof Jen ha vissuto una brutta esperienza. Per lei è difficile tornarci.

EJ troverà gli appunti sulle loro performance della prof Jen e rimarrà deluso dal fatto che sembra recitare senza emozioni. Nini e Ricky provano da solo qualche battuta e finiscono per fare un viaggio nei ricordi che li porta a un imbarazzante momento in High School Musical The musical 1×08. Complimenti, battute e complicità sono evidenti. Senza un’improvvisa interruzione ci sarebbe stato anche un bacio. I due sono solo amici?

Gina intanto non è presente per il lavoro della madre è dovuta partire. Courtney scopre di avere talento per il canto oltre che per i costumi e inizia a chiedersi se concentrarsi solo su una cosa sia sbagliato.