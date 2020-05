Da oggi è disponibile sulla piattaforma su Disney+ l’episodio 1×09 della serie di High School Musical. La scorsa settimana è stato tempo di prove tecniche (leggi la recensione qui). Il titolo dell’episodio è Il debutto e tra ansie e imprevisti i ragazzi hanno messo in scena il musical o almeno la prima parte. Ecco una breve recensione

L’inizio della puntata di High School Musical The musical cala l’attenzione su Ricky e Nini. Durante le prove infatti tra i due era scattato qualcosa e c’era quasi stato un bacio. Il ragazzo ha addirittura pensato di scrivere una canzone per lei e Nini (Olivia Rodrigo) gli ha comprato una targhetta. Gina sembra non riuscire ad esserci ma alla fine riesce a tornare per fare la sua parte anche se Courtney l’ha sostituita in modo stupendo.

Courtney tra l’altro ha invitato un’importante talent scout per cercare di dare una possibilità a Nini, troppo modesta per pensarci da sola. Il nervosismo di Nini sale alle stelle così come quello di Ricky, sconvolto dopo aver visto la madre tra il pubblico con il suo nuovo compagno. Il ragazzo non pensa di poter tornare in scena per il secondo atto e scoprendo che per Nini quest’opportunità è importante chiede a EJ di interpretare Troy al suo posto. Il ragazzo non aspettava altro e si dice pronto.

Nel prossimo episodio di High School Musical The musical aspettiamoci un secondo atto pieno di colpi di scena.