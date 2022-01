High School Musical the Musical – la Serie 3: Riprese al via! I personaggi

Le riprese della terza stagione di High School Musical The Musical La serie hanno preso ufficialmente il via a Los Angeles. Come vi abbiamo anticipato Corbin Bleu apparirà nei nuovi episodi insieme a tanti altri personaggi nuovi. La terza stagione avrà come location Camp Shallow Lake, un campo estivo a conduzione familiare in California. Qui i Wildcats e i loro compagni metteranno in scena una produzione di Frozen e determineranno chi sarà “il migliore sulla neve”.

Ecco i nuovi personaggi della terza stagione:

– Adrian Lyles avrà il ruolo di “Jet”, il misterioso nuovo ragazzo di Camp Shallow Lake. Lyles ha iniziato a suonare il piano quando aveva tre anni e ha girato il suo primo spot all’età di quattro. Nato in Florida, ha ottenuto vari lavori nel campo della stampa e degli spot pubblicitari, tra cui per Six Flags e Guitars and Growlers. Oltre a recitare, Lyles collabora con Melody of Hope, un’organizzazione no-profit che supporta e sostiene attraverso la musica le organizzazioni no-profit dell’area Dallas-Fort Worth Metroplex.

– Saylor Bell nel ruolo di “Maddox“, una ragazza appassionata di tecnologia dagli occhi brillanti e dalla mente sveglia, che segue sempre le regole. L’attrice è originaria di Chicago e viene da una famiglia di attori. Saylor Bell ha recitato in Mom, Lo show di Big Show e New Girl così come in Non sono stato io di Disney Channel.

Corbin Bleu vestirà i panni di se stesso, star del franchise High School Musical e sarà guest star insieme a Meg Donnelly nei panni di “Val”, una sicura e divertente studentessa universitaria ed esperta di campeggio diventata consulente in formazione, che è pronta a coreografare la produzione estiva di Frozen. Tra le altre guest star anche Jason Earles nel ruolo di “Dewey Wood”, sfrontato e guastafeste direttore di Camp Shallow Lake.

Vi ricordiamo che le prime due stagioni della serie vincitrice del GLAAD Media Award sono disponibili solo su Disney+.