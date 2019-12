Come sta Zac Efron? Nelle ultime ore, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, l’attore statunitense ci aveva fatti preoccupare, e non poco. L’indimenticabile Troy Bolton di High School Musical si è infatti ritrovato, a quanto pare, a lottare fra la vita e la morte.

Il motivo è stata una terribile infenzione (si parla di tifo, ma non è chiaro al 100%) che ha colpito il bellissimo Zac Efron mentre si trovava in Papua Nuova Guinea. L’attore è infatti impegnato nelle ultime settimane nelle riprese di un reality intitolato, per ironia della sorte, “Killing Zac Efron“.

In base alle informazioni riportate sul giornale Daily Mail, poco prima di Natale Zac Efron ha avuto un malore. L’interprete è stato rapidamente trasportato in un’ospedale di Brisbane, in Australia, dove la situazione è precipitata. In un primo momento, sembrava infatti che Zac stesse davvero per morire!

Grazie al pronto intervento dei medici, per fortuna, la situazione è rientrata in poche ore. Zac si è preso però un gran bello spavento e ha tenuto a ringraziare i fan per il supporto proprio pochissime ore fa. Via Instagram, l’attore ha condiviso una foto dal set di Killing Zac Efron, tranquillizzando tutti sul suo stato di salute.

Ecco la foto con cui Zac Efron ci ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute

Ecco il messaggio che Zac ha scritto su Instagram:

Sono davvero grato a tutte le persone che mi hanno scritto.

Sì, è vero, sono stato molto male in Papua Nuova Guinea. Per fortuna mi sono ripreso in fretta e ho concluso al meglio tre splendide settimane in questo paese. Sarò a casa per le feste, insieme ai miei amici e ai miei parenti. Grazie per tutto l’amore che mi avete dato e per esservi preoccupati per me. Ci vediamo nel 2020!

Siamo davvero sollevati che Zac stia meglio! Tutto è bene quel che finisce bene!