High School Musical – The Musical: Ecco il trailer dello speciale natalizio!

Come già vi avevamo annunciato qualche settimana fa ci sarà uno speciale natalizio di High School Musical – The musical (i dettagli qui). L’episodio speciale andrà in onda su Disney Plus che oggi ha diffuso il primo trailer. Ecco qualche dettaglio in più

Il trailer include un’anteprima di “The Perfect Gift”, una nuova canzone dell’attesissima seconda stagione della serie, scritta e interpretata da Joshua Bassett (High School Musical: The Musical: La Serie). Inoltre, lo speciale sarà occasione per i fan di avere un’anticipazione di “Something In The Air”, il primo importante numero musicale presente la seconda stagione della serie.

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale avrà come protagonista il cast originale. Infatti, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders condivideranno i loro ricordi d’infanzia. Parleranno dei regali migliori (e di quelli più imbarazzanti) delle loro tradizioni preferite. Tante foto di famiglia e momenti di calore per festeggiare un periodo speciale dell’anno.

Prime immagini dello speciale:

La lista dei brani dello speciale e della colonna sonora e conta brani classici e inediti:

“This Christmas (Hang All The Mistletoe)”

“The Perfect Gift” “Feliz Navidad”

“The Hanukkah Medley”

“Last Christmas”

“White Christmas”

“Little Saint Nick” “Believe”

“What Are You Doing New Year’s Eve”

“River”

“Something In The Air”

“That’s Christmas To Me”

“Christmas (Baby Please Come Home)”

Ecco il trailer dello speciale natalizio di High School Musical – The musical:

Disney+ | High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale - In Streaming dall'11 Dicembre

Watch this video on YouTube