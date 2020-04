Soprese in arrivo per tutti i fan del K-Pop e della cultura coreana! In occasione della finalissima di Pechino Express 9 vedremo su Rai Due uno dei nostri youtuber preferiti in assoluto! Stiamo parlando di Marco Ferrara in arte Seoul Mafia, webstar che solo sul suo canale Youtube vanta oltre 350.000 iscritti!

Chi è Seoul Mafia

Dello youtuber originario di Vimercate vi avevamo parlato su Ginger in tempi non sospetti! Marco è infatti un ex idol in Corea del Sud, dove si è trasferito da ormai diversi anni. Lo youtuber, di recente, ha iniziato ad organizzare in Italia una serie di workshop di k-pop molto amati da parte di tutti i fan del genere.

Oggi Marco vive in Corea con il fidanzato cinese Jiho e ci racconta, con il suo stile irriverente e inimitabile, la vita a Seoul e in generale nel paese orientale. Per molti Seoul Mafia è un vero e proprio punto di riferimento per il mondo del K-pop e anche per quanto riguarda i BTS! Della band coreana, a proposito, Marco aveva parlato approfonditamente in questa occasione.

In Corea oggi Marco si occupa di diverse cose: oltre ad essere youtuber, di tanto in tanto, la webstar lavora anche nel mondo dello spettacolo locale, soprattutto nell’ambito dei casting.

Che cosa farà Seoul Mafia a Pechino Express?

La finale del docu reality di Rai Due andrà in onda martedì 14 aprile e, per l’appunto, si svolgerà a Seoul, capitalee della Korea del Sud.

Non ci è dato sapere esattamente quale sarà il ruolo di Seoul Mafia alla finale di Pechino. L’unico “indizio” che Marco ci ha concesso è una foto scattata durante le riprese.

Alla finale di Pechino, oltre a Marco, vedremo partecipare anche le ultime tre coppie in gara. Stiamo parlando dei Wedding Planner, delle Top e delle Collegiali. Non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire!