High School Musical: il personaggio di Ryan è gay? La risposta del regista

Il fratello di Sharpay Evans è un ragazzo per molti versi sopra le righe, competitivo, attentissimo ai suoi outfit, trascinante e, per quanto un po’ antipatico in certi momenti, assolutamente esilarante. Sono stati in tanti, nel corso degli anni, ad interrogarsi sulla sua sessualità. E questo discorso vale a maggior ragione in un periodo storico in cui la rappresentazione LGBT al cinema è sempre più importante, anche in ambito Disney.

A rispondere ai dubbi su Ryan Evans di High School Musical è stato, qualche settimana fa, lo stesso regista della serie Kenny Ortega.

Ryan, Sharpay - Bop To The Top (From "High School Musical")

Ecco cosa ha rivelato il regista in un’intervista a Variety dove ha parlato dell’estetica queer dei suoi show:

L’elemento queer si trova in utti i lavori che ho fatto, anche quando ho fatto da coreografo nei film e in tv. E penso che sì, che è semplicemente lì, e che te lo stia gridando o che sia un qualcosa di lieve, c’è. Abbiamo deciso che il personaggio di Ryan di High School Musical, il fratello gemello di Sharpay, avrebbe fatto coming out al college. Non è tanto il coming out, quanto permettere che le sue vere sfumature vengano alla luce.



Lucas Grabeel, curiosamente, ha raccontato in un’altra intervista che oggi come oggi non avrebbe interpretato il personaggio di Ryan se avesse saputo che era gay. E questo non per omofobia, sia ben chiaro. Ryan ha infatti sottolineato che:

Di sicuro sarebbe stato un onore e mi sarebbe piaciuto, ma l’ultima cosa che avrei voluto fare è rubare l’opportunità ad altre persone. Come maschio bianco etero so che anche senza procvarci avrei rubato una possibilità ad altri.

Ryan ha anche raccontato che ai tempi aveva discusso della sessualità di Ryan di High School Musical con Kenny Ortega. Il regista però aveva deciso di tenere il segreto perché, a quanto pare, Disney ai tempi non era ancora pronta per un personaggio omosessuale.