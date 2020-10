Ariana Grande: tutti i testi e le traduzioni del nuovo album Positions

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate tutti i testi e le traduzioni di Positions di Ariana Grande

Clicca qui per comprare il disco!





1 Shut Up

2. 34+35

3. Motive feat. Doja Cat

4. Just like magic

5. Off the table feat. The Weeknd

6. Six Thirty

7. Safety feat. Ty Dolla $ign

8. My hair

9. Nasty

10.West side

11. Love language

12. Positions

13. Obvious

14. POV

ATTIVA LA PROVA GRATIS DI AMAZON MUSIC UNLIMITED E ASCOLTA POSITIONS! CLICCA QU