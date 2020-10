La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener. Fra le canzoni al suo interno troviamo anche Safety Net con Ty Dolla $ign.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Safety Net di Ariana Grande!





Testo

You know you’re really something, yeah

How’d we get here so damn fast?

Only you could tell me that

Baby, cause you know I’m coming back

You’re making me forget my test

Never thought I’d feel like that again

I came at peace with my path

Now you got me off track

I’ve never been scared before

Feelings I just can’t ignore

Don’t know if I should fight or fly

But I don’t mind

Dripping, falling with no safety net

Boy, it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head?

Got me dripping, falling with no safety net

Let your guard down, girl

You know we get too far now, girl

It’s time for you to break your part now

You know, we hit that jewelry stone, we can burn out

Busting downs, we had some fall outs

Get some ice, or you can let it go

Girl, you’re mine, it’s safe to say

That the end of the end of the day

I’ve never been scared before

Feelings I just can’t ignore

Don’t know if I should fight or fly

But I don’t mind

Dripping, falling with no safety net

Boy, it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head?

Got me dripping, falling with no safety net

Everytime you feel some way, fill the way

Never let me run away, run away

Baby, everytime you feel some way, fill the way

Never let me run away, run away

Dripping, falling with no safety net

Boy it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head?

Got me dripping, falling with no safety net

Traduzione

tu sai che sei davvero qualcosa, yeah

come ci siamo arrivati così in fretta?

solo tu puoi dirmi questo

baby, perché tu sai che sto tornando

tu mi stai facendo dimenticare del mio test

non pensavo che mi sarei più sentito così

ho fatto pace con il mio percorso

adesso mi fai andare fuori dai binari

non sono mai stata così spaventata prima

sentimenti che non posso ignorare

non so se dovrei combattere o andarmene via

ma non mi interessa

cadendo, gocciolando senza una rete di sicurezza

ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto

è vero questa volta, oppure è solo nella mia testa?

mi fai gocciolare, cadere come se non avessi una rete di sicurezza

abbassa la guardia ragazza

tu sai che ci stiamo spingendo troppo oltre, ragazza

è arrivato il tempo per te di fare la tua parte ora

tu sai, abbiamo preso quell’anello, possiamo bruciare

buttandoci giù. abbiamo avuto qualche ricaduta

prendi un po’ di ghiaccio, oppure puoi lasciare perdere

ragazza, sei mia, lo posso dire

che la fine della fine dei giorni

non sono mai stata così spaventata prima

sentimenti che non posso ignorare

non so se dovrei combattere o andarmene via

ma non mi interessa

cadendo, gocciolando senza una rete di sicurezza

ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto

è vero questa volta, oppure è solo nella mia testa?

mi fai gocciolare, cadere come se non avessi una rete di sicurezza

ogni volta che tu ti senti in un certo modo, riempi la strada

non lasciarmi mai scapapre via, scappare via

baby, ogni volta che ti senti in un certo modo, riempi la via

non lasciarmi mai correre via, correre via

adendo, gocciolando senza una rete di sicurezza

ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto

è vero questa volta, oppure è solo nella mia testa?

mi fai gocciolare, cadere come se non avessi una rete di sicurezza