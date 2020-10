Ariana Grande: audio, testo e traduzione di Just Like Magic

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Just Like Magic di Ariana Grande!

Testo Ariana Grande Just like magic

Wake up in my bed, I just wanna have a good day

Think it in my head, then it happens how it should, ay

Twelve o’clock, I got a team meeting

Then a meditation at the one thirty

Then arrive at the studio

Listening to some shit I wrote

The karma, mind aesthetic

Keep my conscience clear,

that’s why I’m so magnetic

Manifest it, finess it

Take my pen and write some note

That is to happen

Just like magic,

Just like magic,

Middle finger to my bum and then I slap it

Just like magic

I’m attractive

I get everything I want cuz I attract it

See, looking in my phone but I’m tryina disconnect it

Read a fucking book, I’d be tryina stay connected

Say it’s tricky at the top

Gotta keep a stean me

Go though [?] Losing friends, left and right

But I just end up loving life

The karma, mind aesthetic

Keep my conscience clear,

that’s why I’m so magnetic

Manifest it, I finess it

Take my pen and write some note

That is to happen

Just like magic,

Just like magic,

Middle finger to my bum and then I slap it

Just like magic,

I’m attractive,

I get everything I want cuz I attract it

I don’t wanna waste your time on some dumb shit

Password to your phone, you can miss me with that shit

Pincess on your brain, we gon make some new habits

Just like magic

Just like magic

Just like magic,

Just like magic,

Middle finger to my bum and then I slap it

Just like magic,

I’m attractive,

I get everything I want cuz I attract it

Traduzione Ariana Grande Just Like Magic





mi sveglio nel mio letto, voglio solo passare una bella giornata (mm, ah)

lo penso nella mia testa, poi succede come dovrebbe, ayy

sono le 12, ho un meeeting del team, poi una sessione di meditazione verso l’1:30

poi io corro in studio per ascoltare un po’ della roba che ho scritto (oh)

il bel karma è la mia estetica preferita (estetica)

mi chiarisco la coscienza, ecco perché sono così magnetica

manifestalo (yeah), l’ho raffinata

prendi la mia penna e scrivi un po’ di lettere al paradiso

proprio come la magia (baby), proprio come la magia (oh yeah)

dito medio al mio pollice e poi schiocco le dita

proprio come la magia, yeah, sono attraente, oh yeah

prendo tutto quello che voglio perché lo attraggo (oh)

cercando il mio telefono, ma sto cercando di disconnettermi (oh yeah)

leggi un c***0 di libro, cercherò di rimanere connessa (yeah)

giuro che è difficile stare in cima, ho bisogno di un ego ridimensionato per un grosso portafoglio

perdo amici a destra e a manca, ma voglio solo dare loro luce ed amore (oh)

il bel karma è la mia estetica preferita (estetica)

mi chiarisco la coscienza, ecco perché sono così magnetica

manifestalo (yeah), l’ho raffinata

prendi la mia penna e scrivi un po’ di lettere al paradiso

proprio come la magia (baby), proprio come la magia (oh yeah)

dito medio al mio pollice e poi schiocco le dita

proprio come la magia, yeah, sono attraente, oh yeah

prendo tutto quello che voglio perché lo attraggo (oh)

non voglio sprecare il tuo tempo con un po’ di roba stupida

password del tuo telefono, puoi perdermi con roba del genere

rimodella il tuo cervello, dobbiamo crearci delle nuove abitudini

proprio come la magia, proprio come la magia, proprio come la magia

proprio come la magia, baby, proprio come la magia, oh

dito medio al mio pollice e poi schiocco le dita

proprio come la magia, yeah, sono attraente, oh yeah

prendo tutto quello che voglio perché lo attraggo (oh) (perché io lo attraggo babe)

mmm mmm mmm oh yeah mmm yeah mm