Jonas Brothers: audio, testo e traduzione di I Need You Christmas

I Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, “I Need You Christmas.”

Un dolce pianoforte e il suono caldo della chitarra abbracciano le voci delicate su questa tenera ballad. “Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi” – commentano i tre fratelli. “Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa raffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino. Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale. Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo!”.

Qui per ascoltare e leggere testo e traduzione di I Need You Christmas dei Jonas Brothers

I need you, Christmas

Friends by the fire to hold

Times have been lonely

And lately I just feel alone

I need you, Christmas

Family with nowhere to go

Angels on treetops and angels in the snow

Oh, the cold

Traduzione Jonas Brothers

[Chorus: Nick Jonas] Seasons change, come and goBut there’s one thing I knowYou’ll just stay the sameYou don’t ever change [Verse 2: Joe Jonas] I miss the feelingWaiting for Santa to showCaroling late nightAnd all the children’s eyes aglowI need you, ChristmasOh how I miss you the mostGreetings from loved onesAnd lovers under mistletoeOh, oh, ohIf you’re young, if you’re oldWe all wait to be toldJust a simple phrase“Have a Merry Christmas”Ooh, oohChristmas, ooh, ooh, ooh [Chorus: Joe Jonas] Seasons change, come and goBut there’s one thing I hopeYou’ll just stay the sameYou don’t ever change [Outro: Joe Jonas] ‘Cause I need you, Christmas

Ho bisogno di te, Natale

Amici accanto al fuoco da tenere

I tempi sono stati solitari

E ultimamente mi sento solo

Ho bisogno di te, Natale

Famiglia senza un posto dove andare

Angeli sulle cime degli alberi e angeli nella neve

Oh, il freddo

[Ritornello: Nick Jonas] Le stagioni cambiano, vanno e vengonoMa c’è una cosa che soRimarrai lo stessoNon cambi mai [Verse 2: Joe Jonas] Mi manca la sensazioneAspettando che Babbo Natale si mostriCaroling a tarda notteE tutti gli occhi dei bambini si illuminanoHo bisogno di te, NataleOh quanto mi manchi di piùSaluti dai propri cariE gli amanti sotto il vischioOh oh ohSe sei giovane, se sei vecchioAspettiamo tutti che ci venga dettoSolo una semplice frase“Buon Natale”Ooh oohNatale, ooh, ooh, ooh [Ritornello: Joe Jonas] Le stagioni cambiano, vanno e vengonoMa c’è una cosa che speroRimarrai lo stessoNon cambi mai [Conclusione: Joe Jonas] Perché ho bisogno di te, Natale