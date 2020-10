Ariana Grande: audio, testo e traduzione di Love Language

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.



Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Love Language di Ariana Grande!

Ooh, I know you’re probably thinkin’ what’s the use

I promise it’s the little things that you do

That make me wanna give it all to you

You know I do, baby

Traduzione di Ariana Grande

[Pre-Chorus] You soothe meYou hold it down with every word you speak, oh babeBabyBeen a minute since I had something so sweet [Chorus] If you’re gonna keep speaking my love languageYou can talk your shit all nightYou the medication when I’m feeling anxiousThat’s the kind of shit I likeTeach me how to love youI’m not learning what ain’t rightI want you to keep speaking my love languageBaby, talk your shit all night [Verse 2] Why would I double back or do the same thing twice?Or question something that I can’t deny?Left my baggagе at the door, I’ll claim you’re mineAll minе [Pre-Chorus] You soothe meYou hold it down with every word you speak, oh babeBabyIt’s been a minute since I had something so sweetMmm, oh hey [Chorus] If you’re gonna keep speaking my love languageYou can talk your shit all nightYou the medication when I’m feeling anxiousThat’s the kind of shit I likeTeach me how to love youI’m not learning what ain’t rightI want you to keep speaking my love languageBaby, talk your shit all night [Bridge] Baby, pardon my French, but could you speak in tongues?Never lost in translation ’cause you know what I want, boyTreat it just like Givenchy (Givenchy), it’s expensive to tasteAin’t no need to remind ya, it’s AG in your face [Chorus] If you’re gonna keep speaking my love languageYou can talk your shit all nightYou the medication when I’m feeling anxiousThat’s the kind of shit I likeTeach me how to love youI’m not learning what ain’t rightI want you to keep speaking my love languageBaby, talk your shit all night [Outro] Head over my shoes like woahKnow you like an inside jokeRunning ’cause you’re just my speed‘Less you want it in slo-mo (In slo-mo)I’m not what you had before (‘Fore)Your ex-girlfriend don’t want no smoke (Smoke)I ain’t tryna sign no leaseI’m just gon’ make you my home

Ooh, so che probabilmente stai pensando a cosa serve

Prometto che sono le piccole cose che fai

Questo mi fa venir voglia di darti tutto

Lo sai che lo so, piccola

Mi consoli

Tienilo premuto con ogni parola che dici, oh piccola

Bambino

È passato un minuto dall’ultima volta che ho mangiato qualcosa di così dolce

[Coro] Se continuerai a parlare la mia lingua d’amorePuoi parlare di merda tutta la notteSei tu il farmaco quando mi sento ansiosoQuesto è il tipo di merda che mi piaceInsegnami come amartiNon sto imparando cosa non va beneVoglio che continui a parlare la mia lingua d’amoreBaby, parla di merda tutta la notte [Verse 2] Perché dovrei tornare indietro o fare la stessa cosa due volte?O mettere in dubbio qualcosa che non posso negare?Ho lasciato il mio bagaglio alla porta, dirò che sei mioTutti minе [Pre-ritornello] Mi consoliTienilo premuto con ogni parola che dici, oh piccolaBambinoÈ passato un minuto dall’ultima volta che ho avuto qualcosa di così dolceMmm, oh ehi [Coro] Se continuerai a parlare la mia lingua d’amorePuoi parlare di merda tutta la notteSei tu il farmaco quando mi sento ansiosoQuesto è il tipo di merda che mi piaceInsegnami come amartiNon sto imparando cosa non va beneVoglio che continui a parlare la mia lingua d’amoreBaby, parla di merda tutta la notte [Ponte] Tesoro, scusa il mio francese, ma potresti parlare in lingue?Non mi sono mai perso nella traduzione perché sai cosa voglio, ragazzoTrattalo proprio come Givenchy (Givenchy), è costoso da assaggiareNon c’è bisogno di ricordartelo, è AG in faccia [Coro] Se continuerai a parlare la mia lingua d’amorePuoi parlare di merda tutta la notteSei tu il farmaco quando mi sento ansiosoQuesto è il tipo di merda che mi piaceInsegnami come amartiNon sto imparando cosa non va beneVoglio che continui a parlare la mia lingua d’amoreBaby, parla di merda tutta la notte [Outro] Testa sopra le mie scarpe come woahSo che ti piace una barzelletta internaCorrendo perché sei solo la mia velocità‘Meno lo vuoi in slow-motion (in slow-motion)Non sono quello che avevi prima (‘Fore)La tua ex ragazza non vuole fumare (fumo)Non sto cercando di firmare nessun contratto di locazioneTi farò solo casa mia