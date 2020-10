Ariana Grande: audio, testo e traduzione di Obvious

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Obvious di Ariana Grande!

I love the taste of you in the morning

Keep me warm and

Nothin’ else, nothin’ more important

Makes me wanna believe in love (Mmm)

I love the thought of us in the evening

Crave the feeling

The way you feel, somethin’ ’bout it’s healing

I’m praying we don’t fuck this up (Ah-ah-ah, babe)

Traduzione di Ariana GRande

[Pre-Chorus] Others that I’ve had had to impress me beforeBut I knew you were the real thingWhen you walked through the doorI didn’t think that I would have to spell it out [Chorus] Don’t put the bands, put the bands on meAll my love, all my love is freeAin’t no price on my loyaltyNo shit, got me right where you want me, babyCould I be more obvious? (Ooh)Hard to think when I’m under youTell you all of my dirty truthsNo shit, got me right where you want me, babyCould I be more obvious? [Verse 2] Maybe if I’m lucky, you might stay the afternoonIf you gotta work, just promise me you’ll come back soonMaybe you should pack a suitcase too (Too)I love the thought of you never leavin’ (No)Days repeatin’Gettin’ steps up on the treadmill while you sleepin’Never thought I’d believe in love again [Pre-Chorus] Others that I’ve had had to impress me beforeBut I knew you were the real thingWhen you walked through the doorI didn’t think that I would have to spell it out [Chorus] Don’t put the bands, put the bands on meAll my love, all my love is freeAin’t no price on my loyaltyNo shit, got me right where you want me, babyCould I be more obvious? (Ooh)Hard to think when I’m under youTell you all of my dirty truthsNo shit, got me right where you want me, babyCould I be more obvious?

Amo il sapore di te al mattino

tienimi al caldo e

e nient’altro è più importante

mi fai credere nell’amore

mi piace l’idea di noi alla sera

voglio quel sentimento

il modo in cui senti, qualcosa sta guarendo

prego di non mandare tutto all’aria

Gli altri che ho avuto hanno dovuto impressionarmi prima

ma sapevo che tu eri quello vero

quando sei entrato da quella porta

non penso di dover parlare oltre

Non mettere le fasce, metti le fasce su di me

tutto il mio amore, il mio amore è libero

non c’è prezzo per la mia fedeltà

niente mi ha reso più giusta come il modo in cui mi vuoi

può essere più ovvio?

è difficile pensare quando sono sotto di te

ti dico tutte le mie scomode verità

niente mi ha reso più giusta come il modo in cui mi vuoi

può essere più ovvio?

Forse se sono fortunata resterai per il pomeriggio

se devi lavorare promettimi che tornerai presto

forse dovresti preparare anche una valigia

mi piace il pensiero che non te ne andrai mai

i giorni si ripetono

non pensavo di credere di nuovo nell’amore

Gli altri che ho avuto hanno dovuto impressionarmi prima

ma sapevo che tu eri quello vero

quando sei entrato da quella porta

non penso di dover parlare oltre

Non mettere le fasce, metti le fasce su di me

tutto il mio amore, il mio amore è libero

non c’è prezzo per la mia fedeltà

niente mi ha reso più giusta come il modo in cui mi vuoi

può essere più ovvio?

è difficile pensare quando sono sotto di te

ti dico tutte le mie scomode verità

niente mi ha reso più giusta come il modo in cui mi vuoi

può essere più ovvio?