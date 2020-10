Ariana Grande: audio, testo e traduzione di Motive feat. Doja Cat

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

ATTIVA LA PROVA GRATIS DI AMAZON MUSIC UNLIMITED E ASCOLTA POSITIONS! CLICCA QUI!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Motive di Ariana Grande!

Testo Ariana Grande Motive

[Intro] Mu-Mu-Mu-Murda [Verse 1: Ariana Grande] Tell me why I get this feelingThat you really wanna turn me onTell me why I get this feelingThat you really wanna make me yours, ah [Pre-Chorus: Ariana Grande] ‘Cause I see you tryin’, subliminally tryin’To see if I’m gon’ be the one to sing alongI admit it’s exciting, parts of me kinda like itBut before I lead you on [Chorus: Ariana Grande] Baby, tell me, what’s your motive? (Motive)What’s your motive?What’s your motive? (Ah)So tell me, what’s your motive? (Motive)What’s your motive?What’s your motive? (Ah) [Verse 2: Ariana Grande] I could call bullshit all from a mile away (Don’t say)You want me if you can’t keep comin’ back for meMight have to curve you if you just can’t talk straight (Just say)Say what you mean ’cause you might get it [Pre-Chorus: Ariana Grande] ‘Cause I see you tryin’, subliminally tryin’To see if I’m gon’ be the one to sing alongI admit it’s exciting, parts of me kinda like itBut before I lead you on [Chorus: Ariana Grande & Doja Cat] Tell me, what’s your motive?What’s your motive?What’s your motive? (Ah)So tell me, what’s your motive?What’s your motive?What’s your motive? (Ayy, yeah, yeah, ayy, ah) [Verse 3: Doja Cat] You treat me like gold, babyNow you wanna spoil meDid you want a trophy or you wanna sport me, baby?Want me on your neck ’cause you wanted respect‘Cause you fightin’ some war, babyWell, I had to bring the fists out, had to put a wall upI don’t trust phonies, baby (Yeah, yeah, yeah, yeah)You gotta tell me, what’s your motive, baby?

‘Cause you got your candy (Yeah) on your arm (Yeah)

No need to sugarcoat a lie (Yeah)

Say what you want, I needed a real bonafide G (Come on)

Can you promise me you’ll bring it all tonight? (Give it to me)

‘Cause I need you to be wise

Tell me everything that’s on your mind, come on

[Chorus: Ariana Grande & Doja Cat]

Baby, tell me what’s your motive? (Tell me, baby)

What’s your motive? (What’s your motive?)

What’s your motive? (What’s your motive?, ah)

So tell me, what’s your motive? (Better tell me, baby)

What’s your motive? (What’s your motive?; Better tell me, baby)

What’s your motive? (Yeah, ayy, ah)

Traduzione Ariana Grande Motive

Clicca qui per comprare Positions!





mu-mu-mu murda

Dimmi perché ho questa sensazione

che mi fai davvero eccitare

dimmi perché ho questa sensazione

che tu vuoi davvero rendermi tua, ah

perché ti vedo provare, provare in modo subliminale

per vedere se sarò l’unica a cantare insieme

ammetto che è eccitante, una parte di me lo apprezza

ma prima che io ti riesca a guidare

baby dimmi cosa ti spinge? (Ti spinge)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ah)

quindi dimmi cos’è che ti motiva? (motiva)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ah)

ho copiato ginger generation

sento la puzza di stronz*ate un chilometro di distanza (non dirlo)

tu mi vuoi se non puoi tornare da me

potrei dovere piegarti se non riesci a stare dritto (lo dico)

di quello che pensi perché potresti ottenerlo

perché ti vedo provare, provare in modo subliminale

per vedere se sarò l’unica a cantare insieme

ammetto che è eccitante, una parte di me lo apprezza

ma prima che io ti riesca a guidare

baby dimmi cosa ti spinge? (Ti spinge)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ah)

quindi dimmi cos’è che ti motiva? (motiva)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ay yeah, yeah, ayy)

mi tratti come se fossi d’oro baby

adesso mi vuoi rovinare

volevi un trofeo o volevi sfoggiarmi baby?

mi vuoi al tuo collo perché volevi rispetto

perché stai combattendo una guerra, baby

beh ho dovuto tirare fuori i pugni, ho dovuto mettere su un muro

non credo ai falsi, baby (yeah, yeah, yeah)

tu mi devi dire, cosa ti motiva baby?

perché hai la tua caramella (yeah) sul tuo braccio (yeah)

non c’è bisongo di coprire una bugia (yeah)

di quello che vuoi, avevo bisogno di un vero gangster (e dai)

puoi promettermi che me lo darai tutto stanotte? (dammelo)

perché ho bisogno che tu sia saggio

dimmi tutto quello che ti frulla per la testa, dai

baby dimmi cosa ti spinge? (Ti spinge)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ah)

quindi dimmi cos’è che ti motiva? (motiva)

qual è la tua ragione?

qual è la tua ragione? (ay yeah, yeah, ayy)