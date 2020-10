In parallelo alla pubblicazione del suo nuovo singolo, Ariana Grande ha anche reso disponibile per i suoi milioni di fan in tutto il mondo il suo nuovo video ufficiale! Esce infatti proprio quest’oggi su Youtube la fantastica clip che accompagna Positions!





Ecco il video ufficiale di Positions di Ariana Grande

Clicca qui per leggere il testo e la traduzione di Positions di Ariana Grande!

Il videoclip di Positions di Ariana Grande è diretto da Dave Meyers, lo stesso regista dietro a due capolavori di Ariana come God is a woman e No tears left to cry, entrambi singoli estratti dall’era Sweetener.

Nel videoclip vediamo l’artista di Boca Raton in un’inedita versione: Ariana si è infatti trasformata nel presidente degli Stati Uniti!

Ariana Grande - positions (official video)

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo disco di Ariana

Almeno per il momento, Ariana Grande è stata davvero molto brava a tenersi per sé tutti i segreti sul suo disco. Da ormai diversi giorni, in ogni caso, circolano sul progetto alcuni rumors molto interessanti. Positions sarà non soltanto il primo singolo ma anche il titolo del sesto disco della cantante, in uscita il 30 ottobre prossimo.

Si dice per esempio che all’interno dell’album sarà contenuta una canzone con The Weeknd. Se così fosse si tratterebbe del secondo pezzo di Ariana insieeme ad Abel Tesfaye dopo la splendida Love me harder.

Pare inoltre che al disco abbia lavorato anche un altro storico collaboratore di Ariana Grande. Stiamo parlando del produttore Tommy Brown, che di recente ha condiviso sul suo profilo Instagram un post nostalgico insieme alla cantante. A quanto sembra inoltre Ariana avrebbe già registrato due video musicali per il disco, fra cui per l’appunto quello di Positions.

L’uscita del singolo è stata anticipata nelle scorse ore da un teaser che potete recuperare qui sotto.